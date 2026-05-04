スペースデータ、フジテレビ月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』にISSシミュレータの内部データを提供

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤航陽）は、フジテレビ系列で放送予定の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』の制作にあたり、当社が開発するソフトウェア「ISSシミュレータ」の内部データを提供したことをお知らせいたします。

背景と目的

当社が開発・提供するソフトウェア「ISSシミュレータ」は、「シンギュラボ」の法人会員向けサービスの付随サービスとして、ドラマの制作・放映を目的として使用されます。

この取り組みは、限りなく本物に近い「デジタルツイン」の国際宇宙ステーション（ISS）をコンテンツとして活用していただくことで、「より多くの子供達に宇宙を身近に、そして宇宙を好きになってほしい」という当社の思いを具体化するものであり、シンギュラボが進める宇宙教育プロジェクトの一環でもあります。

利用予定箇所

国際宇宙ステーション（ISS）の内部に関するデータを利用予定。

第4話でスチール写真として、また最終話の計2話での登場が予定されています。

ドラマ情報

https://www.fujitv.co.jp/sabauchu/

- タイトル：『サバ缶、宇宙へいく』- 放送局：FNSフジテレビ系列局- 放送枠：月曜 21:00~21:54枠- 放送時期：2026年4月～6月

『ISSシミュレータ』という技術資産をドラマというメディアを通じて社会に還元することで、シンギュラボはこれからもテクノロジーと感性が融合する新たな宇宙体験の価値を追求してまいります。

「ISSSimulator」について

「ISS Simulator」は、JAXAから協力を受けて、国際宇宙ステーション（ISS）の3D空間や実際のISS船内の環境をデジタル上に再現した、究極の宇宙シミュレーターゲームです。微小重力環境や気流などの宇宙ステーション特有の環境を、デジタル上に再現しています。ゲームやエンターテインメント、教育事業での利用から、宇宙ロボットや宇宙実験のシミュレーションまで幅広い用途でご利用いただけます。

ISS Simulator | Steam

https://store.steampowered.com/app/3239970/ISS_Simulator/

シンギュラボについて

シンギュラボは、ポスト・シンギュラリティ時代の新しい社会を牽引する「未来人材」の育成を目的としたメンバーシップ型コミュニティです。AI・宇宙・ロボティクス・仮想現実など最先端領域に関する知識と実践を体系的に提供し、未来を自ら創り出す力の獲得を支援します。

名称：シンギュラボ

URL：https://singulab.jp/

目的：未来人材の育成、AIリテラシー教育、宇宙×AIに関する学習・研究

主な提供内容：

- 限定YouTube：専門家や豪華ゲストによるトークセッションや講義シリーズ。- 限定記事：メンバー限定の記事・資料・スライドを、さまざまなテーマで配信。- 限定勉強会：最新テーマの勉強会を定期開催。ライブ配信も実施。- 限定イベント：メンバーが定期的に集まるクローズドな交流会やイベント。- 限定Discord：会員限定Discordでプロジェクトや企画やコラボレーションを加速。- 共同研究・共創出資：会員同士の共同研究やプロジェクトへの出資。

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とAI技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。

地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。

詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名：株式会社スペースデータ

代表：佐藤 航陽

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金：15億1300万円

事業内容：宇宙開発に関わる投資と研究

HP：https://spacedata.jp

NEWS：https://spacedata.jp/news

X：https://x.com/spacedatainc

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

本件に関するお問い合わせ

下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

https://spacedata.jp/contact