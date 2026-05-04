開催迫る｜前回約5,000人を動員した植物イベント「Collect Plants」第2回、熊本で5/9-10開催

Red leaf

2025年9月に初開催され約5,000人を動員した植物イベント「Collect Plants（コレクトプランツ／略称：コレプラ）」の第2回が、2026年5月9日（土）・10日（日）の2日間、グランメッセ熊本で開催されます。

前回5,000人動員、注目イベントが再び

Collect Plants Vol.1の様子

「Collect Plants」は、“まだ知らない好きに出会う場所”をコンセプトに、植物を起点に多様なカルチャーが交差する展示販売イベントです。

前回は希少植物を中心に、アートやハンドメイド、アウトドアなど100を超えるブースが集結し、2日間で約5,000人が来場。植物ファンのみならず、幅広い層から支持を集めました。

第2回となる今回は、前回の反響を踏まえ、より快適に楽しめるイベントとして開催されます。

会場面積は前回の約2倍、より快適なイベントへ

第2回となる今回は、会場面積を前回の約2倍に拡大。来場者の回遊性を高め、ブース間のゆとりを確保することで、混雑を緩和しながらより快適に楽しめる空間へとアップデートされています。

前回課題となった導線や滞留の改善にも取り組み、来場体験の向上を図っています。

プレミアム先行入場を新設

本開催では、初日5月9日（土）10:00～10:45にプレミアム先行入場（1,000円）を実施します。

一般入場（500円）は10:45以降に開始され、混雑を避けながら会場を楽しみたい来場者や、人気ブースをいち早くチェックしたい来場者に向けた新たな取り組みです。

植物の枠を超えた“好き”が集結

会場にはアガベ、塊根植物、多肉植物、ビカクシダなどの人気植物に加え、鉢・陶器・3Dプリンター鉢・アート・雑貨・アウトドア用品など、ジャンルを横断した多彩な出展者が集結予定です。

単なる販売イベントにとどまらず、新しい発見や出会いが生まれる場として、多くの来場が見込まれています。

また、2日目の5月10日（日）は母の日。植物や雑貨など、ギフトとして楽しめる商品も多数並びます。

イベント概要

Vol.1の様子Vol.1の様子Vol.1の様子Vol.1の様子Vol.1の様子Vol.1の様子Vol.1の様子Vol.1の様子Vol.1の様子イベント名

Collect Plants（コレクトプランツ）Vol.2

開催日時

2026年5月9日（土）10:00～16:00

2026年5月10日（日）10:00～15:00

※5月9日（土）10:00～10:45はプレミアム先行入場（1,000円）の方のみ入場可能

※10:45以降は一般入場（500円）開始（高校生以下無料）

会場

グランメッセ熊本（熊本県上益城郡益城町福富1010）

※全天候型屋内

※益城熊本空港IC隣接、熊本空港から車で約10分

入場料

一般入場：500円（高校生以下無料）

プレミアム先行入場：1,000円（高校生以下無料）

※当日現地販売

駐車場

約2,000台

公式メディア

公式Webサイト(https://collect-plants.com/)

公式Instagram(https://www.instagram.com/collect_plants_official/)

主催・運営

Red leaf

お問い合わせ先

Red leaf

担当：井 慈文

E-mail：公式Webサイトメールフォーム(https://collect-plants.com/contact/)よりお問い合わせください

TEL：090-9562-7320