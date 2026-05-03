【TAC警察官・消防官（消防士）】「合格必勝スタートアップ講義～合格までの道のりをお伝えします～」を5月8日（金）にTAC新宿校で開催します！

TAC株式会社講師から直接話を聞くことができます。じっくりとTAC警察官・消防官講座自慢のコンテンツをご自身の目で確かめてください。

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、警察官・消防官採用試験を検討されている皆様へ向けて「合格必勝スタートアップ講義～合格までの道のりをお伝えします～」を、2026年5月8日（金）にTAC新宿校で開催します。

詳細はコチラ :https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_gd_gd.html#koushaTACなら、お申込み前に講義を無料で体験いただけます！

警察官・消防官（消防士）・皇宮護衛官・海上保安官などの公安職を目指す方はもちろん、受験を検討中の方、大学生、既卒者・社会人、保護者の方まで、どなたでもご参加いただけます。

まずはTAC新宿校にて実施する「合格必勝スタートアップ講義」にぜひご参加ください。

本講義では、警察官・消防官（消防士）をはじめとする公安職の仕事内容や試験制度、最新の試験動向など、受験や進路選択に役立つ情報をわかりやすくご提供します。

※予約不要、参加費無料でご参加いただけます。

【日 時】

●2026年4月1日（水）18：30～

【会 場】

●TAC新宿校(https://www.tac-school.co.jp/tacmap/sinjuku.html)

〒160-0023

新宿区西新宿1-21-1 明宝ビル9F

※JR新宿駅南口より徒歩5分／地下通路（京王モールアネックス）7番出口より徒歩1分

【対象者】

●警察官・消防官（消防士）・皇宮護衛官・海上保安官などの公安職をご検討中の方

- 進行公安職試験のプロが、全力でサポートします。

TAC警察官・消防官講座 担任 安達 圭亮 講師

TACではとことん面接対策を行うことができます！ 講義も10 回あり、なんと言っても実際の面接練習を講師・受講生同士でいくらでも実施することができます！ TACでとことん面接対策を行って、最終合格を目指しましょう！

- 参 加 方 法

詳細はこちら（予約不要・参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_gd_gd.html#kousha

春割キャンペーンFinalで2027年合格目標コースが5,500円引き！（～5/31）

2027年合格目標のコースを始めるなら今！お得に始めて合格を目指しましょう！詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_campaignharu.html警察官・消防官試験の攻略に、TAC以外のものは必要ありません。

受験生は一人ひとり学習の開始時期が異なります。

TACでは、いつ学習を開始しても、最終合格・内定が勝ち取れるようにニーズに即したコースをご用意しております。ただし、受験生全員に共通する合格への近道はひとつだけ。

それは「受験を決めたら、すぐに学習を開始する」ことです。

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2027年合格目標 総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_crs_sogo.html)

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- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html