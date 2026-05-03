『荒野行動』×『東京リベンジャーズ』過去コラボ復刻開催決定！

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

NetEase Gamesが開発・運営する大人気バトルロイヤルゲーム『荒野行動』は、TVアニメ『東京リベンジャーズ』とのコラボイベントの復刻開催を決定したことをお知らせいたします。

本コラボは、2026年5月3日（日）0:00より期間限定で開催され、これまで実施された第1弾から第4弾までのコラボガチャ内容が一挙に復刻登場いたします。

■ 開催期間

2026年5月3日（日）0:00～5月6日（水）23:59

■大人気キャラクター「マイキー（佐野万次郎）」再登場

『東京リベンジャーズ』を代表するキャラクターであるマイキー（佐野万次郎）の関連のコラボアイテムが全部再び登場。

圧倒的な存在感と世界観を再現したデザインで、多くのプレイヤーから支持を集めた人気アイテムです。

■ 第4弾「殿堂シリーズ」復刻

第4弾では、『東京リベンジャーズ』の象徴ともいえる「無敵のマイキー」をテーマに、シリーズ屈指の豪華仕様となるコラボアイテムが再登場いたします。

注目は、圧倒的な存在感と特別演出を兼ね備えた衣装「佐野万次郎:唯我独尊」。

そのカリスマ性を余すことなく表現した演出は、まさに本コラボの集大成とも言える仕上がりとなっています。

さらに、

クーペ「天上天下・唯我独尊」 95式「唯我独尊」

といった、マイキーの世界観を体現したハイエンドなコラボアイテムもラインナップ。

加えて、龍宮寺堅、佐野万次郎（私服）、橘日向、佐野エマなど、作品の魅力を細部まで再現したキャラクター衣装も登場し、『東京リベンジャーズ』の世界観をより一層お楽しみいただけます。

■ 第1弾～第3弾も期間限定で復刻！

これまでのコラボで登場した人気アイテムも、期間限定で復刻登場いたします。

第2弾・第3弾を中心に、

佐野万次郎:12年後 佐野万次郎:結成記念 佐野万次郎:血のハロウィン AK-47:最悪の未来 M4A1:無敵のマイキー AUG:灰狂の蛇 クーペ「天上天下:東卍総長」 セダン「疾風迅雷:一番星」

など、人気キャラクターと名シーンをモチーフにした高品質なコラボアイテムが再び登場。

これまで入手できなかったプレイヤーにとって、過去の人気ラインナップをまとめて獲得できる貴重なチャンスとなっております。

■ 期間限定復刻をお見逃しなく！

『東京リベンジャーズ』の世界観を『荒野行動』で再び体験できる本コラボ。

過去に入手できなかったアイテムを獲得するチャンスとなっておりますので、ぜひこの機会にご参加ください。

※内容は変更される場合があります。ご了承ください。

『東京リベンジャーズ』とは

人生どん底のダメフリーター花垣武道（タケミチ）。

中学時代に付き合っていた人生唯一の恋人・橘日向（ヒナタ）が、最凶最悪の悪党連合”東京卍會”に殺されたことを知る。

事件を知った翌日、駅のホームにいたタケミチは何者かに背中を押され線路に転落し死を覚悟したが、目を開けると何故か12年前にタイムリープしていた。

人生のピークだった12年前の中学時代にタイムリープし、恋人を救うため、逃げ続けた自分を変えるため、人生のリベンジを開始する！

『荒野行動』とは

中国の大手ゲーム企業NetEase Gamesが開発・運営するスマホゲームです。 100人のプレイヤーが無人島に降り立ち、ハラハラドキドキする対戦を体験できます。 自由にルールを決め、楽しいゲームモードを作ることもできます。 さらに、マッチングした人と一緒に戦うことができるほか、友人と一緒に戦うこともできます。

『荒野行動』公式X（旧Twitter）：https://x.com/GAME_KNIVES_OUT

『荒野行動』公式TikTok：https://www.tiktok.com/@game_knives_out

『荒野行動』公式YouTube：https://www.youtube.com/@GAME_KNIVES_OUT

『荒野行動』公式LINE： https://lin.ee/smrTljx

『荒野行動』公式サイト：https://www.knivesout.jp/

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