全16名の新生BACKSによる進化したパフォーマンスに注目『櫻坂46 14th Single BACKS LIVE!!』5月12日（火）・13日（水）に「ABEMA PPV」にて生放送決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、櫻坂46によるライブイベント『櫻坂46 14th Single BACKS LIVE!!』を、2026年5月12日（火）・13日（水）に「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて両日生放送することを決定いたしました。また、本公演の視聴チケットを、2026年5月2日（土）17時より販売開始いたします。

このたび、「ABEMA PPV」にて生放送が決定した『櫻坂46 14th Single BACKS LIVE!!』は、14thシングル『The growing up train』のBACKSメンバーが主役となるライブです。今回は、16名による新体制のBACKSメンバーでの公演となり、新メンバーの加入やフォーメーションの刷新を経て、これまで以上に進化したパフォーマンスが披露されます。さらに、BACKS楽曲『ドライフルーツ』でセンターを務める村山美羽が初の座長を担当。初センターかつ初のライブ統率に挑む成長ストーリーにも注目が集まります。

また、2日目となる5月13日（水）公演では、二期生・武元唯衣の卒業セレモニーを実施。これまでBACKSを支えてきたメンバーの節目となる特別な時間と、ライブの熱量が重なり合うことで、より一層感情的な高まりを見せる一夜となることが期待されます。

表現力や個性を前面に打ち出したパフォーマンス、内面の感情を掘り下げる演出、そしてメンバーそれぞれの成長が交差するBACKS LIVEは、“もう一つの櫻坂46”として選抜ライブとは異なる魅力を体感できる特別な舞台です。ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

本公演は、「ABEMA PPV」にて2026年5月2日（土）17時からチケットの販売（※1）を開始、3,500円（税込）でチケットを購入し、視聴することができます（※2）。また、チケットを購入された方は、5月16日（土）・17日（日）に実施されるリピート配信でも本編を視聴いただけます。（※3）

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360043971551）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）本公演の見逃し配信はございません。後日、同じライブを再度視聴することができるリピート配信にてお楽しみいただけます。

■「ABEMA PPV」／『櫻坂46 14th Single BACKS LIVE!!』 生放送概要

▼出演者

櫻坂46 BACKS MEMBER

石森璃花、遠藤光莉、遠藤理子、大沼晶保、小田倉麗奈、幸阪茉里乃、小島凪紗、武元唯衣、増本綺良、村山美羽、稲熊ひな、勝又春、中川智尋、松本和子、目黒陽色、山田桃実

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。

▼放送日時

＜生放送＞

【DAY1】2026年5月12日（火）18時30分開演（放送開始17時30分～）

【DAY2】2026年5月13日（水）18時30分開演（放送開始17時30分～）

＜リピート配信＞

【DAY1】2026年5月16日（土）19時00分開演（放送開始18時00分～）

【DAY2】2026年5月17日（日）19時00分開演（放送開始18時00分～）

▼視聴料金：

各公演3,500円（税込）

※ABEMAアプリ内の購入は、別途手数料として300円がかかります

▼販売期間

＜生放送＞

【DAY1】2026年5月2日（土）17時00分～2026年5月12日（火）22時00分

【DAY2】2026年5月2日（土）17時00分～2026年5月13日（水）22時00分

＜リピート配信＞

【DAY1】2026年5月12日（火）22時00分～2026年5月16日（土）19時00分

【DAY2】2026年5月13日（水）22時00分～2026年5月17日（日）19時00分

▼視聴・購入ページ

＜生放送＞

【DAY1】https://abema.tv/live-event/0b3be6a6-6adb-46b9-86de-079feab9b8ba

【DAY2】https://abema.tv/live-event/38da03dd-f4e0-457e-8c8b-9602a1287a67

＜リピート配信＞

【DAY1】https://abema.tv/live-event/3ce5d9ef-2936-4e22-ab7d-4371796c7f96

【DAY2】https://abema.tv/live-event/0f2fc7a9-a92e-4cc1-bf32-96fd854f50b6

※本放送は、5月16日（土）・17日（日）に専用ページにて、各公演同じ内容をもう1度配信（リピート配信）します。本公演のチケットをご購入いただいた方は、リピート配信も視聴いただけます。

※本放送は見逃し配信、追っかけ再生に対応しておりません。

※本放送は、海外（VPNを含む）からは視聴いただけません。

※放送時間は前後する可能性がございます。ご了承下さい。

※チケット購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・払い戻しはできません。

※放送には機材・回線等、最善の準備を行い実施いたしますが、配信の特性上、不慮の一時停止や映像の乱れなどが起こる可能性がございます。その場合もチケット代の払い戻しは致しかねますことを予めご了承ください。

※上記概要は予告なく変更する場合がございます。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※「ABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

※画像をご使用の際は、【(C)Seed & Flower合同会社】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/