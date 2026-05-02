「日本のいいもの」を日常へ。和多屋別荘、今治の技術が紡ぐ「至福の首まわり」ORIMのPOP UPを開催

株式会社 和多屋別荘

株式会社和多屋別荘（佐賀県嬉野市、代表取締役:小原嘉元、以下 和多屋別荘）は、日本各地に息づく

”日常を豊かにするプロダクト”を届ける取り組みの一環として、今治のテキスタイルブランドORIMによるPOP UP STOREを2026年5月16日（土）より開催いたします。

和多屋別荘は「背伸びしない日常に価値がある」という考えのもと、地域資源や日本各地のものづくりを再編集し、滞在体験として届ける取り組みを行っています。

今回のPOP UPは、『日常を少し豊かにする日本のいいもの』に焦点を当てた企画です。

■今治発・テキスタイルブランドORIM

本企画で紹介するORIMは、今治の伝統技術を背景に、サスティナブルなものづくりを行うテキスタイルブランドです。

製造過程で生まれる端切れや残糸を再資源化し、再生糸として活用するアップサイクルシステム「ループラス（L∞PLUS）」を導入。資源ロス削減と環境配慮を両立した製品開発を行っています。

※ループラス

クラボウが提供する「ループラス」とは、「もったいないから生まれたもっといい」をコンセプトとした、サスティナブルな取り組みと、そこから生まれる製品の総称です。

裁断くずを集め、さまざまな繊維製品の原材料として再資源化し、製品として蘇らせます。

今回のPOP UPでは、「今治縮みガーゼマフラー」1型を展開予定。

■自然と技術が生む、やさしい使い心地

ORIMの製品は、今治の清らかな水と自然環境のもとで生まれます。

独自の撚糸技術によるやわらかな風合い、改良を重ねた織り機、そして熟練職人の技術が融合することで、マフラーやストールなど、日常に寄り添う製品が生み出されています。

◆おすすめアイテム

【ミクストチェックマフラー】

多色使いでチェック柄を展開し複雑な色の組合わせを実現した、デザイン性に富んだガーゼマフラ―。

品質が保証された「今治タオルブランド」認定商品。軽やかで滑らかな生地は強い日差しから肌をしっかりとカバーし、通気性と発散性に優れ、汗ばむ時期でも快適です。

オシャレ使いはもちろん、ウォーキングやガーデニングにもおすすめ。コンパクトにたためて持ち運びやすく、バッグに入れておけば冷房対策や屋外の日焼け対策としてお使いいただけます。

ご家庭の洗濯機で洗えるので、いつも清潔に気兼ねなく日常使いしていただけます。ファッション性と実用性を兼ね備えた使い勝手のよいマフラーです。

《POPUP概要》

◇開催期間：2026年5月16日（土）～6月28日（日）

◇開催場所：和多屋別荘 館内

◇内容：マフラー、ストール、タオルなどの販売

滞在の中で出会う「日本のいいもの」

和多屋別荘という空間の中で、地域や日本各地の価値に出会い、持ち帰る。

そんな新しい旅のあり方を提案します。

【株式会社和多屋別荘 会社概要】

代表取締役 ： 小原 嘉元

会社設立 ： 1950年11月3日

事業内容 ： 旅館業、飲食事業、リーシング事業

所在地 ： 〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙738

公式サイト ：https://wataya.co.jp/