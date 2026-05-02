儚い絆の残像を撫でる、切なくて愛しい青春物語『ロリースイートロリー』【キミコミ】で全話無料で読めちゃうキャンペーン開催中！

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株式会社キルタイムコミュニケーション

キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】で、ガールズストーリーの新星・ほしあらんが描く『ロリースイートロリー』の全話完全無料キャンペーンを開催いたしております。




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ロリースイートロリー(https://www.comic-brise.com/contents/lollysweetlolly/)


漫画：ほしあらん(https://x.com/HS___Z)



この狭い箱が、わたしたちの世界。



高校生の柚乃(ゆの)と勇(ゆう)は仲が良く、


いつも2人で行動している。


そんな中、勇の中学の友達であるという


緋呂(ひろ)とも同じクラスに。


それから少しずつ、


2人の関係性に変化が生まれて…



ガールズストーリーの新星・ほしあらんが描く


儚い絆の残像を撫でる、


切なくて愛しい青春物語。





















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