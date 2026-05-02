儚い絆の残像を撫でる、切なくて愛しい青春物語『ロリースイートロリー』【キミコミ】で全話無料で読めちゃうキャンペーン開催中！
キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】で、ガールズストーリーの新星・ほしあらんが描く『ロリースイートロリー』の全話完全無料キャンペーンを開催いたしております。
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ロリースイートロリー(https://www.comic-brise.com/contents/lollysweetlolly/)
漫画：ほしあらん(https://x.com/HS___Z)
この狭い箱が、わたしたちの世界。
高校生の柚乃(ゆの)と勇(ゆう)は仲が良く、
いつも2人で行動している。
そんな中、勇の中学の友達であるという
緋呂(ひろ)とも同じクラスに。
それから少しずつ、
2人の関係性に変化が生まれて…
ガールズストーリーの新星・ほしあらんが描く
儚い絆の残像を撫でる、
切なくて愛しい青春物語。
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