儚い絆の残像を撫でる、切なくて愛しい青春物語『ロリースイートロリー』【キミコミ】で全話無料で読めちゃうキャンペーン開催中！

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キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】で、ガールズストーリーの新星・ほしあらんが描く『ロリースイートロリー』の全話完全無料キャンペーンを開催いたしております。

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ロリースイートロリー(https://www.comic-brise.com/contents/lollysweetlolly/)

漫画：ほしあらん(https://x.com/HS___Z)

この狭い箱が、わたしたちの世界。

高校生の柚乃(ゆの)と勇(ゆう)は仲が良く、

いつも2人で行動している。

そんな中、勇の中学の友達であるという

緋呂(ひろ)とも同じクラスに。

それから少しずつ、

2人の関係性に変化が生まれて…

ガールズストーリーの新星・ほしあらんが描く

儚い絆の残像を撫でる、

切なくて愛しい青春物語。

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