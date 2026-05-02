【Flower&Plants tette】板橋の生花店「Flower&Plants tette」が母の日の特別ギフト予約受付中！お母さんの個性で選べる4色展開と、想いに寄り添うオーダーメイド対応

株式会社PHOTOPRI

手から手へ想いを届ける生花店「Flower&Plants tette」（所在地：東京都板橋区、運営：株式会社PHOTOPRI、代表フローリスト：Yu, Akiko）は、2026年5月10日（日）の「母の日」に向けた特別ギフトラインアップの予約受付を開始いたしました。

今年の母の日は、お母様の個性や暮らしに合わせて選べる「4つのテーマカラー」のブーケ・アレンジメントをご用意。さらに、遠方の方やご来店が難しい方にも安心してご利用いただけるよう、WEBサイトやメール、お電話でのオーダーメイド相談窓口を拡充いたしました。皆様の「ありがとう」の想いを、フローリスト夫婦が世界に一つの形に仕立てます。

■ 母の「今の暮らし」を想って選ぶ、4つのテーマカラー

定番の赤やピンクのカーネーションだけでなく、お母様の性格や、お部屋の雰囲気、最近のライフスタイルを思い浮かべながら選んでいただけるよう、4つのカラーバリエーションをご用意しました。

Pink & Red

愛情と感謝をストレートに伝える、愛らしく華やかな王道のカラー。

Yellow & Orange

いつも明るく元気なお母さんへ。

太陽のような明るさで心を照らす、幸福感のあふれるビタミンカラー。

Blue & Purple

洗練されたインテリアを好むお母さんへ。

深く美しい紫が織りなす、優雅で知的な佇まいのカラー。

Green & White

いつも忙しい日々を送るお母さんへ。

お部屋に安らぎと癒しをもたらす爽やかなナチュラルカラー。

■商品ラインアップ写真：左から「アレンジメント‐ミディアム」、「ブーケ」、「アレンジメント‐ラージ」のサンプル画像写真：「母の日 アジサイのギフト」のサンプル画像[表: https://prtimes.jp/data/corp/153221/table/51_1_c7afa41925d12bc2eb49eec268e2ece6.jpg?v=202605021251 ]■ 店頭でも、WEBからでも。想いに寄り添う「オーダーメイド」

「こんな雰囲気のお花が好き」「最近少し元気がないから励ましたい」など、ご予算や細かなご要望に合わせた完全オーダーメイドのご注文も承っております。

tetteでは、ご来店での対話はもちろん、遠方の方や忙しい方のためにWEBサイト、メール、お電話でのご相談体制も整えております。オンラインの利便性はそのままに、街の花屋ならではの細やかなヒアリングで、あなただけの想いを紡ぎます。

WEBサイト「母の日」特設ページ：https://tette-flower.jp/collections/mothersday

■ 離れて暮らすお母様へ。全国へ想いを届ける配送対応とギフトオプション

プロのフローリストが一つ一つ心を込めて丁寧にお作りしたお花は、届いた後にお手渡しいただけるよう、ラッピングをした状態で全国（沖縄・離島を除く）への配送が可能です。

さらに、お孫さんの写真やご家族の笑顔を添えられる「フォトカード（お写真付きメッセージカード：\550/税込）」のギフトオプションもご用意いたしました。離れて暮らすお母様への贈り物に、ぜひお役立てください。

■ 母の日ギフトのご予約について

ご予約期間：2026年5月10日（日）母の日当日まで受付中

※一つ一つ心を込めて手作りでお作りするため、仕入れの状況により直前のご注文はご希望のカラーが揃わない場合がございます。ぜひお早めのご相談をお待ちしております。

■Flower & Plants tetteについてFlower & Plants tetteについて

「手から手へ、想いを運ぶ」をコンセプトに、フローリスト夫婦が営むフラワーショップです。

都会的で洗練されたアトリエのような空間ながら、「いろんな人にお花を楽しんでもらいたい」と敷居が高くならないよう、街に根付いたお店展開をしています。

1本からの生花販売や、観葉植物の販売、ブーケやギフトなど幅広く提供しております。

法人様向けのグリーンレンタルや枝ものの定期便などもご案内しております。

詳しくは公式サイト(https://tette-flower.jp/)をご覧くださいませ。

■代表フローリストYu MitaniYu Mitani

好きなお花：バラ・チューリップ

好きな観葉植物：ビカクシダ

メッセージ：１つ１つにあなたの思いや気持ちを込めてお作りさせていただきます

Akiko MitaniAkiko Mitani

好きなお花：パンジー・チューリップ・オルレア

好きな観葉植物：ソウカクデン

メッセージ：贈る人にも贈られる人にも、癒しと幸せを花々に想いを込めてお届けします

■店舗情報

店舗名：Flower & Plants tette（テッテ）

運営会社：株式会社PHOTOPRI

所在地：東京都板橋区板橋1-10-4-102

アクセス：JR埼京線 板橋駅西口より徒歩約4分

営業時間：11:00 - 18:00

定休日：火曜日定休

URL：https://tette-flower.jp/

insta：https://www.instagram.com/tette.flower/

【本件に関するお問い合わせ先】

Flower & Plants tette

担当：三谷

電話番号：070-9327-1997

メール：info@tette-flower.jp

URL：https://tette-flower.jp/pages/interview