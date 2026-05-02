カフェトーク、「2026年第6回国際声楽コンクール東京」に協賛、独唱全16部門の1位にオンラインレッスン1年分、2位・3位へオンラインレッスン3ヶ月分、総額約250万円相当を副賞として提供

株式会社スモールブリッジ

90カ国以上の世界中の講師と、130カ国からレッスンを探す生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク（https://cafetalk.com/）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎）は、2026年「第6回国際声楽コンクール東京（https://ivctokyo.com/ivc/）」に協賛、上位入賞者への副賞としてオンラインレッスンを提供致します。

オンラインレッスンで支えたい

オンラインで語学のみならず、様々な音楽レッスンも受講できるカフェトークでは、趣味で学ぶ大人～シニア世代はもちろん、未就学児～小学生、中学生、高校生の生徒様もこの数年で大きく増加し、ピアノやバイオリン、声楽、歌、管楽器、作詞作曲などオンラインでの本格的な音楽レッスンをご受講頂いてきました。

「オンラインで学ぶ人にも発表の場を」の思いから、年に一度カフェトーク音楽発表会を実施しているほか、オンラインピアノコンクールやオンライン発表会なども企画しております。



また、日本最大の声楽専門コンクールである、国際声楽コンクール東京（https://ivctokyo.com/）については、コンクールに挑戦する志の高い方々を称え、その情熱をサポートすることで、日本の声楽文化全体の底上げに貢献することを目指して、2021年の第一回より協賛を提供させていただいています。

2026年、第6回となる今季コンクールについても、独唱全16部門のそれぞれ1位にオンラインレッスン1年分（月4回、年間48回分）、2位・3位へオンラインレッスン3ヶ月分（月4回、全12回分）、総額約250万円相当を副賞として提供させていただくことになりました。

副賞について

第6回国際声楽コンクール東京の独唱全16部門 に対し、

1位入賞者 ：オンライン語学レッスン １年分*

2位・3位入賞者：オンライン語学レッスン 3ヶ月分* を贈呈



歌の世界で日々研鑽される皆様に、英語・イタリア語・ドイツ語・フランス語など、表現力や発音の向上に役立つ語学研修にご利用いただけるマンツーマン語学レッスンチケットを贈呈致します。

＜全16部門＞

声楽専攻部門／グランプリ部門、歌曲部門、声楽ジュニア部門、声楽高校1/2年生部門、声楽高校3年/卒業生部門、声楽大学生部門、新進声楽家部門

ミュージカル部門／ミュージカル部門、ミュージカル小学生部門、ミュージカル中学生部門、ミュージカル高校生部門

声楽愛好者部門／ミュージカル愛好者部門、声楽愛好者上級部門、声楽愛好者A部門、声楽愛好者B部門、愛好者オメガ部門

声楽専攻部門、ミュージカル部門には語学研修（オンライン・マンツーマンによる語学レッスン）チケットを贈呈、声楽愛好者部門はカテゴリー自由のチケットを贈呈



レッスン数：1ヶ月に1回2,200円（税込）の語学レッスンを4回受講、3ヶ月分＝12回分、1年分＝48回分で想定

カフェトークサイト内お知らせページ :https://cafetalk.com/campaign/page/?c=collab-international-vocal-competition-tokyo&lang=ja

国際声楽コンクール東京について

前身の東京国際声楽コンクールから通算して18年目となる2026年、第6回が開催されます。

2009年に高校・大学・一般（現在のグランプリ）の3部門、受験総数141人でスタートしたコンクールは17年目の昨年、18部門に1123人（登録国籍7か国）が参加する規模に成長しています。

プロ/プロ志望/アマチュアが、クラシック声楽/ミュージカル/重唱アンサンブルに挑み、競う。

年齢も目的もさまざま。歌を学ぶ人が集う、日本最大の声楽専門コンクールです。

第6回参加申込開始 : 2026年5月1日



コンクール公式ページ：https://ivctokyo.com/

株式会社スモールブリッジ

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お電話でのお問い合わせはこちら：050-3647-0019

●お気軽にチャットでお問い合わせ：カフェトークページ右下チャットボックス



【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局：永田

info@cafetalk.com