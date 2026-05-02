【モクシー大阪梅田】踊って、楽しんで、つながろう。5月10日初のモクシータンゴイベント開催！

マリオット・インターナショナルモクシータンゴ

モクシー大阪梅田（所在地：大阪府大阪市福島区、総支配人：友田 真里）では、ホテル初となるダンスイベント**「モクシータンゴ」**を、**5月10日（日）**に開催します。

「タンゴは初めてでちょっと不安…」という方も大歓迎！

13時30分から約30分間の初心者向けレッスンも実施するため、タンゴが初めての方でも気軽にご参加いただけます。

また、5月は館内にて**「モクシーラテンフェア」**を開催中。ラテン文化の情熱とエネルギーに包まれた空間で、タンゴならではのリズムと優雅な動きをお楽しみいただけます。音楽・ダンス・交流を通して、モクシーらしい自由で遊び心あふれる時間をお届けします。

日曜日の午後、ちょっと特別な体験をモクシー大阪梅田で。

イベント概要

イベント名：モクシータンゴ

開催日：2026年5月10日（日）

時間：13:30～（初心者向けレッスン 約30分）

14：00～17：00 ミロンガ

会場：モクシー大阪梅田

参加対象：どなたでもOK（初心者大歓迎）

参加費：1名様 2500円 （1杯ドリンク付き）

内容：タンゴレッスン、ダンスタイム

LATIN STREET BITES 食で旅するラテンアメリカ

ロンチェ・バニャード

メキシコ｜ロンチェ・バニャード（Lonche Bañado）

カリッとした食感のパン「ビローテ」に、ポークやチキン、パネラチーズを挟み、温かくスパイシーなトマトベースのソースをたっぷりとかけた“浸す”スタイルのサンドイッチ。

価格：1,800円（税込）

アルゼンチン｜チョリパン（Choripan）

香ばしくグリルしたチョリソーソーセージをパンに挟み、チミチュリやサルサを添えた南米定番のストリートフード。バーベキューや屋台で親しまれる、力強い味わいが特徴。

価格：2,100円（税込）

チョリパンチョラ・サンドイッチ

■ ボリビア｜チョラ・サンドイッチ（Sandwich de Chola）

モクシー大阪梅田限定メニュー

ローストポークに野菜やサルサ、スパイシーなリャフアソースを合わせたボリビアの伝統的なサンドイッチ。ラパスの屋台で親しまれる一品です。

価格：1,800円（税込）

LATIN DJ SHPO プロフィール

自身も踊るタンゴをこよなく愛するTanguero。

ソシアルダンス・サルサ・バチャータ・タンゴを経てタンゴ DJへ。

根っからのLatin Lover。 イベントMCの経験からオーディエンスの反応には敏感で

トラディショナルなナンバーからNuevoまでムーブメントのある曲を得意とする。

踊る楽しさをベースにダンサー目線での選曲には定評がある。

モクシー・ホテルについて

モクシーは、遊び心に溢れ、お手頃かつスタイリッシュなホテルブランドで、モクシーブランドのその名（Moxy=Moxie元気の意味）の通り、社交的で好奇心旺盛かつエネルギッシュな次世代の旅行者向けのデザインが特徴のホテルです。デザインホテルというコンセプトの下、フレンドリーな雰囲気をあわせもつ新しいコンセプトのホテルです。客室はシンプルでスタイリッシュにして機能的。シモンズのベッドマットレスを採用し、寝心地にもこだわりました。活気あふれるソーシャルスペースを特徴とし、暖かい雰囲気のバーは２４時間営業！ラウンジやライブラリーで楽しんだり、旅する人たちと交わしたりと、様々なスタイルでお過ごしいただけます。

モクシー・ホテルに関する詳しい詳細はwww.MoxyHotels.com および下記をご覧ください。

・インスタグラム : https://instagram.com/moxyhotels/

・フェイスブック: https://www.facebook.com/MoxyHotels/

・モクシー・マニフェスト動画: http://moxy-hotels.marriott.com/our-story