【ココマイスター】KYOTO KNITTINGシリーズ、新作「スリングバッグ」登場！

ココマイスター株式会社

ココマイスター株式会社（本社：東京都千代田区）は、最高級メイドインジャパンの革製品ブランド「COCOMEISTER」より、新作ショルダーバッグ「KYOTO KNITTING スリングバッグ」を2026年5月1日（金）より発売いたしました。価格は55,000 円（税込）。

KYOTO KNITTING スリングバッグ

京都の伝統的な技術を採用した

KYOTO NITTINGを採用したシリーズです。



メッシュ素材となっており、アクティブに活動するのに

最適なボディショルダーとなっております。

生地と革。

ニッティングの生地素材と英国純正オイルレザー。

京都とイギリスを組み合わせた、

トラディショナルなショルダーバッグです。



軽快さを持ち合わせながら、

大人のしっかり感がどんな服装でも

お洒落に格上げしてくれるワンアイテムです。

カラーバリエーション

ディテール

Color：ジェットブラックColor：アッシュグレーColor：ミッドナイトネイビーColor：モカブラウン引き手は２つの引き手で開け閉めすることが出来ます。大小２つのファスナーポケットが付いており、用途に合わせて使い分けます。開口部はファスナー仕様で大きく開き、内部が見渡しやすい設計。 内装にはポケットを備えており、小物類を整理しながら収納することができます。小さいポケットもファスナーで開け閉めするタイプです、スマートフォンを入れたり、モバイルバッテーリーなどを収納するのに便利です。大きな収納スペースには、ファスナーポケットとフリーポケットを完備しています。鍵などの収納に便利です。

スペック

外寸：

縦36cm×横17.5cm×底厚み6m

(メインファスナーポケット)縦27.5cm×横17cm

(サブファスナーポケット)縦25cm×横14.5cm

(背面ファスナーポケット)縦22.3cm×横15cm

内寸：

縦29cm×横17.5cm×底厚み5cm

(サブファスナーポケット)縦24cm×横13cm

(背面ファスナーポケット)縦20cm×横13.5cm

ショルダーベルト：

長さ64cm~113.5cm調節可能×幅4cm

機能：

＊外装＊

メインファスナーポケット

サブファスナーポケット

背面ファスナーポケット



＊内装＊

ファスナーポケット

フリーポケット

金具：

金具（ブラックニッケル色等）

外装素材：

KYOTO KNITTING

内装素材：

リモンタ生地

サブ素材：

英国純正オイルレザー

重量：

420g

コマイスター株式会社が作るブランド「COCOMEISTER」

最高級メイドインジャパン「ココマイスター」

強く、そして自由に。をコンセプトに、世界最高峰の極上皮革のみを使用し、日本の優れた熟練職人が仕立てるハイエンドな日本製レザーブランドです。全国５店舗の直営店とオンラインサイトのみで販売しています。自社独自の空調完備された革倉庫を保有しており、最高級の輸入皮革を数多く保管しています。（修理が必要な場合には、製品修理も実施しています）

お問い合わせ先 ココマイスターサポート 0120-827-117

詳細は公式HPをご確認ください。

・公式サイト https://cocomeister.jp

・財布小物 https://cocomeister.jp/pages/wallet-small

・かばん鞄 https://cocomeister.jp/pages/bags

ココマイスター ストア（直営店）

・銀座店 https://cocomeister.jp/pages/cocomeister-ginza

・自由が丘店 https://cocomeister.jp/pages/cocomeister-jiyugaoka

・名古屋栄店 https://cocomeister.jp/pages/cocomeister-nagoya

・心斎橋店 https://cocomeister.jp/pages/cocomeister-shinsaibashi

・神戸旧居留地店 https://cocomeister.jp/pages/cocomeister-kobe