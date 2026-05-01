【ココマイスター】KYOTO KNITTINGシリーズ、新作「スリングバッグ」登場！
ココマイスター株式会社（本社：東京都千代田区）は、最高級メイドインジャパンの革製品ブランド「COCOMEISTER」より、新作ショルダーバッグ「KYOTO KNITTING スリングバッグ」を2026年5月1日（金）より発売いたしました。価格は55,000 円（税込）。
KYOTO KNITTING スリングバッグ
京都の伝統的な技術を採用した
KYOTO NITTINGを採用したシリーズです。
メッシュ素材となっており、アクティブに活動するのに
最適なボディショルダーとなっております。
生地と革。
ニッティングの生地素材と英国純正オイルレザー。
京都とイギリスを組み合わせた、
トラディショナルなショルダーバッグです。
軽快さを持ち合わせながら、
大人のしっかり感がどんな服装でも
お洒落に格上げしてくれるワンアイテムです。
カラーバリエーション
Color：ジェットブラック
Color：アッシュグレー
Color：ミッドナイトネイビー
Color：モカブラウン
ディテール
引き手は２つの引き手で開け閉めすることが出来ます。大小２つのファスナーポケットが付いており、用途に合わせて使い分けます。
開口部はファスナー仕様で大きく開き、内部が見渡しやすい設計。 内装にはポケットを備えており、小物類を整理しながら収納することができます。
小さいポケットもファスナーで開け閉めするタイプです、スマートフォンを入れたり、モバイルバッテーリーなどを収納するのに便利です。
大きな収納スペースには、ファスナーポケットとフリーポケットを完備しています。鍵などの収納に便利です。
スペック
外寸：
縦36cm×横17.5cm×底厚み6m
(メインファスナーポケット)縦27.5cm×横17cm
(サブファスナーポケット)縦25cm×横14.5cm
(背面ファスナーポケット)縦22.3cm×横15cm
内寸：
縦29cm×横17.5cm×底厚み5cm
(サブファスナーポケット)縦24cm×横13cm
(背面ファスナーポケット)縦20cm×横13.5cm
ショルダーベルト：
長さ64cm~113.5cm調節可能×幅4cm
機能：
＊外装＊
メインファスナーポケット
サブファスナーポケット
背面ファスナーポケット
＊内装＊
ファスナーポケット
フリーポケット
金具：
金具（ブラックニッケル色等）
外装素材：
KYOTO KNITTING
内装素材：
リモンタ生地
サブ素材：
英国純正オイルレザー
重量：
420g
コマイスター株式会社が作るブランド「COCOMEISTER」
最高級メイドインジャパン「ココマイスター」
強く、そして自由に。をコンセプトに、世界最高峰の極上皮革のみを使用し、日本の優れた熟練職人が仕立てるハイエンドな日本製レザーブランドです。全国５店舗の直営店とオンラインサイトのみで販売しています。自社独自の空調完備された革倉庫を保有しており、最高級の輸入皮革を数多く保管しています。（修理が必要な場合には、製品修理も実施しています）
お問い合わせ先 ココマイスターサポート 0120-827-117
詳細は公式HPをご確認ください。
・公式サイト https://cocomeister.jp
・財布小物 https://cocomeister.jp/pages/wallet-small
・かばん鞄 https://cocomeister.jp/pages/bags
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