【DECOスタ ケーキ】にトミカのはたらく車と緊急車両が大集合！

株式会社 E-make

CAKE EXPRESS (株式会社E-make）は、2026年4月より、トミカの人気シリーズをケーキにした「デコスタ トミカはたらく車」、「デコスタ トミカ緊急車両」の店舗およびインターネット販売を開始しました。

特許取得済みのケーキ装飾用アクリルスタンドは、食の安全性に配慮した設計となっています。

デコスタ トミカはたらく車

＜商品詳細＞

商品名 ：デコスタ トミカはたらく車(https://cake-express.jp/view/item/000000000478?category_page_id=cream)

価格 ：5,800円 (税込)

サイズ ：5号サイズ／直径 15cm (4～6名様用)

販売期間：通年販売

デコスタ トミカ緊急車両

＜商品詳細＞

商品名 ：デコスタ トミカ緊急車両(https://cake-express.jp/view/item/000000000479?category_page_id=cream)

価格 ：5,800円 (税込)

サイズ ：5号サイズ／直径 15cm (4～6名様用)

販売期間：通年販売

特許取得済みケーキスタンド

食品衛生法の規格に適合した安全性の高い資材を使用し、独自の印刷・加工技術により仕上げた、安心してご使用いただけるアクリルスタンドです。

飾って遊べる2WAY仕様

台座付きのため、ケーキの装飾として使用した後も、各ピックを差し替えて遊んだり、インテリアとして飾って楽しむことが可能です。遊んだ後はパズル感覚で付属のケースに楽しく収納できます。

軽やかな甘さとふんわり食感

ふんわりとしたスポンジに、甘さを抑えた生クリームとフレッシュフルーツをあしらい、どなたにもお楽しみいただける味わいに仕上げました。

■トミカについて

トミカは、株式会社タカラトミーが展開するミニカーシリーズで、1970年の発売以来、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれています。実在する車両を精巧に再現したデザインと手に取りやすいサイズ感が特長で、乗用車をはじめ、「はたらく車」や「緊急車両」など多彩なラインアップを展開しています。

公式サイト：https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/

■CAKE EXPRESS (株式会社E-make)について

徳島県阿波市に所在する1986年創業の洋菓子店です。

2016年より通販事業を開始し、有名通販サイトの写真ケーキカテゴリーにて半年以上1位を獲得。

販売実績は累計30万件を突破しました。

・公式サイト：https://cake-express.jp/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/cakeexpress_official/