『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』新作衣装マチュの着用する「ハイバリーハウス学園 制服」などが登場！サンプル展示も決定！【株式会社コスパ】
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』新作衣装マチュの着用する「ハイバリーハウス学園 制服」などが登場！サンプル展示も決定！
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』よりマチュの着ている“ハイバリーハウス学園”の制服とマチュのセーターがコスパティオより登場。
ハイバリーハウス学園 校章は、単体でCOSPAからもラインナップ。普段着に合わせご使用いただけます。
また「ハイバリーハウス学園 制服 マチュVer. 」「アマテ・ユズリハ（マチュ） セーター」は【早得対象商品】として、期限までにご予約いただくとポイント最大2倍還元の対象となります。
【早得対象商品】
「ハイバリーハウス学園 制服 マチュVer. 」「アマテ・ユズリハ（マチュ） セーター」を6月1日（月）12時までのご予約でポイント最大2倍還元！
2026年9月中旬～10月上旬発売予定で〈コスパ オンラインショップ〉ほかにて予約受付中。
■COSPATIO（コスパティオ）／『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』商品一覧
https://www.cospa.com/cospatio/itemlist/id/03508/mode/title(https://www.cospa.com/cospatio/itemlist/id/03508/mode/title%20%20?utm_id=35tfq3hz&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260430GQuuuuuuX&utm_content=item)
◆『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』「ハイバリーハウス学園 制服」開発サンプルの展示が決定！
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』よりマチュの着ている“ハイバリーハウス学園”の制服が登場。こちらの開発サンプルを、期間限定で展示いたします。
◆開発サンプル展示情報◆
＜コスパティオ ジーストア・アキバ店＞
展示期間：2026年5月1日（金）～10日（日）
所在地〒101-0021 東京都千代田区外神田1-2-7 オノデンビル4F
営業時間 10：00～20：00
定休日 定休日なし（年始・棚卸し（年2回）休業）
＜コスパティオ ジーストア大阪店＞
展示期間：2026年5月13日（水）～31日（日）
所在地：〒542-0075 大阪市中央区難波千日前7-7
営業時間 11：00～20：00
定休日 定休日なし（年始・棚卸し（年2回）休業）
→サンプル展示情報の詳細はコチラ
https://www.cospa.com/cospatio/event/id/27584(https://www.cospa.com/cospatio/event/id/27584?utm_id=x5cmmg4p&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260430GQuuuuuuX&utm_content=tenji)
※展示物は開発中のサンプルです。実際の商品とは異なる点がございますのでご了承ください。
※展示期間・内容は予告無く変更する場合がございます。
◆商品情報
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ブランド：COSPATIO（コスパティオ）
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商品名：ハイバリーハウス学園 制服 マチュVer.
発売日：2026年10月上旬予定
サイズ：Ladies S/Ladies M/Ladies L/Ladies XL/Ladies XXL
価格：44,990円（税込）
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』よりマチュの着ている“ハイバリーハウス学園”の制服が登場！！
[セット内容]
ワンピース、ベルト、ネクタイ、校章
[素材]
【ワンピース】表地：ポリエステル100％
【ベルト】表面：PVC ／ 基布：ポリエステル
【ネクタイ】ポリエステル100％
【校章】横15×縦18（mm） / 亜鉛合金
Made in Japan
■別売りの「アマテ・ユズリハ（マチュ） セーター」を使用しています。
※写真で着用しているウィッグ、セーター、ソックス、靴はセットに含まれません。
※商品の素材・仕様は予告なく変更となります。
※校章のみ中国製です
商品名：アマテ・ユズリハ（マチュ） セーター
発売日：2026年10月上旬予定
サイズ：Ladies M/Ladies XL/Ladies XXL
価格：18,480円（税込）
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』よりマチュの着ている“ハイバリーハウス学園”の制服が登場！！
[セット内容]
セーター
[素材]
セーター本体：アクリル100％
タグ：PVC
Made in Japan
■別売りの「ハイバリーハウス学園 制服 マチュVer.」を使用しています。
■「ハイバリーハウス学園 制服 マチュVer./S～L」には「アマテ・ユズリハ（マチュ） セーター/Mサイズ」がおすすめです。
※写真で着用しているウィッグ、ワンピース、ネクタイ、校章、ソックス、靴はセットに含まれません。
※商品の素材・仕様は予告なく変更となります。
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ブランド：COSPA（コスパ）
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商品名：ハイバリーハウス学園 校章
発売日：2026年9月中旬予定
サイズ：横15mm×縦18mm
素材：亜鉛合金
価格：1,650円（税込）
マチュの制服に付いている「ハイバリーハウス学園」の校章。
ピンズとしても使用できます
・オフィシャル監修のもと「ハイバリーハウス学園」の校章を再現。
・裏面はピンズ仕様。
・バッグや帽子など、お気に入りのアイテムに取り付けて楽しめます。
■権利表記
(C)サンライズ
発売元：株式会社コスパ
ブランド：COSPATIO（コスパティオ）、コスパ
┗ キャラクターになりきる体験を求めるファンに向けて、公式コスチュームや関連アイテムを展開。
長年の経験を活かし、細部まで忠実に再現された高品質な衣装とサポートグッズを提供しています。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
■COSPA（株式会社コスパ）公式SNS
X ／ https://x.com/cos_patio
Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/
YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc
■商品に関する詳細、お問合せ先
コスパティオ公式サイト https://www.cospa.com/cospatio/
お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）
◆「株式会社コスパ」とは
株式会社コスパでは、ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。
《展開ブランド》
公式キャラクターアパレル・グッズ
「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/
「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/
公式キャラクターコスチューム
「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/
「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/