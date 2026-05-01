『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』新作衣装マチュの着用する「ハイバリーハウス学園 制服」などが登場！サンプル展示も決定！【株式会社コスパ】

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コスパグループ株式会社

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』新作衣装マチュの着用する「ハイバリーハウス学園 制服」などが登場！サンプル展示も決定！



『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』よりマチュの着ている“ハイバリーハウス学園”の制服とマチュのセーターがコスパティオより登場。


ハイバリーハウス学園 校章は、単体でCOSPAからもラインナップ。普段着に合わせご使用いただけます。


また「ハイバリーハウス学園 制服 マチュVer. 」「アマテ・ユズリハ（マチュ） セーター」は【早得対象商品】として、期限までにご予約いただくとポイント最大2倍還元の対象となります。


【早得対象商品】


「ハイバリーハウス学園 制服 マチュVer. 」「アマテ・ユズリハ（マチュ） セーター」を6月1日（月）12時までのご予約でポイント最大2倍還元！




2026年9月中旬～10月上旬発売予定で〈コスパ オンラインショップ〉ほかにて予約受付中。


■COSPATIO（コスパティオ）／『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』商品一覧


https://www.cospa.com/cospatio/itemlist/id/03508/mode/title(https://www.cospa.com/cospatio/itemlist/id/03508/mode/title%20%20?utm_id=35tfq3hz&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260430GQuuuuuuX&utm_content=item)



◆『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』「ハイバリーハウス学園 制服」開発サンプルの展示が決定！

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』よりマチュの着ている“ハイバリーハウス学園”の制服が登場。こちらの開発サンプルを、期間限定で展示いたします。


◆開発サンプル展示情報◆



＜コスパティオ　ジーストア・アキバ店＞


展示期間：2026年5月1日（金）～10日（日）


所在地〒101-0021 東京都千代田区外神田1-2-7　オノデンビル4F


営業時間　10：00～20：00


定休日　定休日なし（年始・棚卸し（年2回）休業）



＜コスパティオ　ジーストア大阪店＞


展示期間：2026年5月13日（水）～31日（日）


所在地：〒542-0075 大阪市中央区難波千日前7-7


営業時間　11：00～20：00


定休日　定休日なし（年始・棚卸し（年2回）休業）



→サンプル展示情報の詳細はコチラ


　https://www.cospa.com/cospatio/event/id/27584(https://www.cospa.com/cospatio/event/id/27584?utm_id=x5cmmg4p&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260430GQuuuuuuX&utm_content=tenji)



※展示物は開発中のサンプルです。実際の商品とは異なる点がございますのでご了承ください。


※展示期間・内容は予告無く変更する場合がございます。


◆商品情報



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ブランド：COSPATIO（コスパティオ）


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商品名：ハイバリーハウス学園 制服 マチュVer.


発売日：2026年10月上旬予定


サイズ：Ladies S/Ladies M/Ladies L/Ladies XL/Ladies XXL


価格：44,990円（税込）



『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』よりマチュの着ている“ハイバリーハウス学園”の制服が登場！！



[セット内容]


ワンピース、ベルト、ネクタイ、校章


[素材]


【ワンピース】表地：ポリエステル100％


【ベルト】表面：PVC ／ 基布：ポリエステル


【ネクタイ】ポリエステル100％


【校章】横15×縦18（mm） / 亜鉛合金



Made in Japan



■別売りの「アマテ・ユズリハ（マチュ） セーター」を使用しています。


※写真で着用しているウィッグ、セーター、ソックス、靴はセットに含まれません。


※商品の素材・仕様は予告なく変更となります。


※校章のみ中国製です











商品名：アマテ・ユズリハ（マチュ） セーター


発売日：2026年10月上旬予定


サイズ：Ladies M/Ladies XL/Ladies XXL


価格：18,480円（税込）



『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』よりマチュの着ている“ハイバリーハウス学園”の制服が登場！！



[セット内容]


セーター


[素材]


セーター本体：アクリル100％


タグ：PVC



Made in Japan



■別売りの「ハイバリーハウス学園 制服 マチュVer.」を使用しています。


■「ハイバリーハウス学園 制服 マチュVer./S～L」には「アマテ・ユズリハ（マチュ） セーター/Mサイズ」がおすすめです。


※写真で着用しているウィッグ、ワンピース、ネクタイ、校章、ソックス、靴はセットに含まれません。


※商品の素材・仕様は予告なく変更となります。










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ブランド：COSPA（コスパ）


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商品名：ハイバリーハウス学園 校章


発売日：2026年9月中旬予定


サイズ：横15mm×縦18mm


素材：亜鉛合金


価格：1,650円（税込）



マチュの制服に付いている「ハイバリーハウス学園」の校章。


ピンズとしても使用できます



・オフィシャル監修のもと「ハイバリーハウス学園」の校章を再現。


・裏面はピンズ仕様。


・バッグや帽子など、お気に入りのアイテムに取り付けて楽しめます。



■権利表記

(C)サンライズ


発売元：株式会社コスパ



ブランド：COSPATIO（コスパティオ）、コスパ


┗ キャラクターになりきる体験を求めるファンに向けて、公式コスチュームや関連アイテムを展開。


　長年の経験を活かし、細部まで忠実に再現された高品質な衣装とサポートグッズを提供しています。



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。


※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。


※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。


■COSPA（株式会社コスパ）公式SNS

X ／ https://x.com/cos_patio


Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/


YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc


■商品に関する詳細、お問合せ先

コスパティオ公式サイト　https://www.cospa.com/cospatio/


お問合せ先　https://www.cospa.com/inquiry　（お問合せフォーム）


◆「株式会社コスパ」とは



株式会社コスパでは、ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。



《展開ブランド》


公式キャラクターアパレル・グッズ


「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/


「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/



公式キャラクターコスチューム


「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/


「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/