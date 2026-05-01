IRO公認国際救助犬試験開催（救助犬訓練士協会）

NPO法人 救助犬訓練士協会

オーストリアに本部を置く国際救助犬連盟（IRO）及びIROに加盟するNPO法人救助犬訓練士協会（RDTA）が国際救助犬試験を開催する。

北海道、青森、岩手、神奈川、大阪など全国各地から受験者が集まり、42ペアが倒壊家屋を想定した瓦礫捜索、遭難者捜索を想定した広域捜索に挑む。レベルは、Ｖ段階（初級）、A段階（中級）、B段階（上級）に分かれている。

開催内容

《日 時》 … ２０２６年 ５月 ８日・ ９日・ １０日

《場 所》 … ＲＤＴＡ八ヶ岳国際救助犬育成センター：長野県諏訪郡富士見町落合6729

《審査員》 … １st タエウォン・リー （国際救助犬連盟公認審査員・韓国）

２nd パヴェル・サバッキー（国際救助犬連盟公認審査員・チェコ）

※審査員は出場頭数等による変更があります

《試験内容》 … 国際救助犬試験規定（ＩＰＯ-Ｒ）に準ずる（最終判断は審査員の権限による）

過去の国際救助犬試験の瓦礫捜索

瓦礫の中を捜索する犬たち

人と犬が一体となり、犬たちの能力を最大限生かすために、ハンドラーたちは捜索プランを捜索時に提案する。要救助者を探し、そしてパートナーの犬たちの安全を守り捜索をしていく。

国際救助犬試験に合格したペアは過去にも、熊本地震や能登半島地震にも出動をし、警察などと共に救助活度をしている。

能登半島地震の捜索能登半島地震捜索

また、今年の11月には、出動能力基準となる第2回国内MRTが行われる予定である。RDTAではB段階合格ペアを受験資格としていることもあり、B段階合格目指してそれぞれのペアが合格を目指す。

ヘルパー役からご褒美をもらい練習足場の悪いところにも

詳しくはNPO法人救助犬訓練士協会ホームページ

https://rdta.or.jp/