IRO公認国際救助犬試験開催（救助犬訓練士協会）
NPO法人 救助犬訓練士協会
過去の国際救助犬試験の瓦礫捜索
瓦礫の中を捜索する犬たち
能登半島地震の捜索
能登半島地震捜索
ヘルパー役からご褒美をもらい練習
足場の悪いところにも
オーストリアに本部を置く国際救助犬連盟（IRO）及びIROに加盟するNPO法人救助犬訓練士協会（RDTA）が国際救助犬試験を開催する。
北海道、青森、岩手、神奈川、大阪など全国各地から受験者が集まり、42ペアが倒壊家屋を想定した瓦礫捜索、遭難者捜索を想定した広域捜索に挑む。レベルは、Ｖ段階（初級）、A段階（中級）、B段階（上級）に分かれている。
開催内容
《日 時》 … ２０２６年 ５月 ８日・ ９日・ １０日
《場 所》 … ＲＤＴＡ八ヶ岳国際救助犬育成センター：長野県諏訪郡富士見町落合6729
《審査員》 … １st タエウォン・リー （国際救助犬連盟公認審査員・韓国）
２nd パヴェル・サバッキー（国際救助犬連盟公認審査員・チェコ）
※審査員は出場頭数等による変更があります
《試験内容》 … 国際救助犬試験規定（ＩＰＯ-Ｒ）に準ずる（最終判断は審査員の権限による）
過去の国際救助犬試験の瓦礫捜索
瓦礫の中を捜索する犬たち
人と犬が一体となり、犬たちの能力を最大限生かすために、ハンドラーたちは捜索プランを捜索時に提案する。要救助者を探し、そしてパートナーの犬たちの安全を守り捜索をしていく。
国際救助犬試験に合格したペアは過去にも、熊本地震や能登半島地震にも出動をし、警察などと共に救助活度をしている。
能登半島地震の捜索
能登半島地震捜索
また、今年の11月には、出動能力基準となる第2回国内MRTが行われる予定である。RDTAではB段階合格ペアを受験資格としていることもあり、B段階合格目指してそれぞれのペアが合格を目指す。
ヘルパー役からご褒美をもらい練習
足場の悪いところにも
詳しくはNPO法人救助犬訓練士協会ホームページ
https://rdta.or.jp/