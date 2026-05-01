【NEOWIZゲームオン プレスリリース】ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』5月1日放送回は、ONEWEがスタジオゲストとして登場！

株式会社 NEOWIZゲームオン

2026年5月1日（金）

株式会社 NEOWIZゲームオン

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』の投票機能と連動した、日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）。

ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』5月1日（金）の放送回には、韓国の5人組バンドグループONEWEがスタジオゲストとして登場しました。

また、同日の放送では、「SWIM」 BTSが週間1位を獲得し、番組内でも紹介されました。

■ 韓国の5人組バンドグループONEWEがスタジオゲストとして登場！

■ 【スタジオゲスト登場】デビュー7周年！5人組バンド「ONEWE」が語る歩みと夢

今回の放送では、5月13日にデビュー7周年目を迎える5人組バンドグループ「ONEWE（ワンウィ）」がスタジオゲストとして登場しました。

■ 10年目の絆と日本のファンへの思い

バンド結成からは10年目を迎え、「道端でライブをしていた頃から本当に色々な感情があります」と感慨深く振り返ったメンバー。「久しぶりの日本は、2年ぶりではなく10年ぶりの感覚。こうして日本のファンに会えて幸せですし、ライブも一生懸命頑張ります」と喜びを語りました。

■ 楽曲制作の裏側とロールモデル

自ら作曲を手掛ける彼らは、「例えばGIUKさんが作った曲の良い歌詞から刺激を受けたりと、メンバー同士で影響を与え合っている」とのこと。また、ONE OK ROCKの『Wherever you are』をカバーしたというエピソードも披露してくれました。

■ 楽曲『観覧車』のメッセージと7周年目の目標

楽曲「観覧車（Ferris wheel）については、「どんなことがあっても回り続けて、結局は良いことが自分に巡ってくる」という前向きなメッセージが込められていると紹介。

最後に8年目の目標を尋ねると、ドンミョンさんが「日本の有名なフェス『サマーソニック』に出るのが夢です！」と力強く宣言してくれました。

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」の最新ランキングを発表します！今回は、同じグループのメンバーがソロで上位に複数ランクインする激アツな展開や、絶対王者の連覇など、見逃せない結果となりました。注目のトップ3と、初登場を果たした話題の楽曲をピックアップしてお届けします。

5位：INI「All 4 U」（初登場）

まずは初登場で5位に飛び込んできた、INIの「All 4 U」！4月22日にリリースされたばかりのニューシングルが堂々のランクインを果たしました。今作はメンバーの池崎理人が作詞を手掛けたことでも大きな注目を集めており、楽曲に込められた等身大のメッセージがファンの心をしっかりと掴んでの好スタートとなりました！

3位：MJ (ASTRO)「CLOCK」

トップ3の幕開けを飾ったのは、MJ (ASTRO)の「CLOCK」！ASTROから1人目のトップ3入りを果たしました。

2位：Cha Eun-woo (ASTRO)「SATURDAY PREACHER」

先週の3位からさらに1ランクアップし、2位を獲得！なんと3位のMJに続き、ASTROメンバーのソロ曲がトップ3に2曲連続でランクインするという快挙を達成しました！

1位：BTS「SWIM」

見事2週連続の1位に輝いたのは、BTSの「SWIM」！先週、ランクイン3週目にして初の首位を獲得しましたが、そこからの勢いは全く衰えを知りません。熱狂の来日公演の余韻も重なり、まさに日本中が止まらない「BTSフィーバー」に包まれています！チャートの頂点に君臨し続ける彼らの快進撃に、今後も大注目です！

4月28日付『IDOL CHAMP』アプリ週間投票ランキング 1位～10位

【アーティストチャート結果】「Best Icon部門」の第1位はAHOFのJLに決定！

お気に入りのアーティストを直接応援できる注目の投票企画。大激戦となった今週の「Best Icon部門」の投票が締め切られ、最新のアーティストチャート結果が発表されました。

数々の人気アーティストが名を連ねる中、見事1位の座に輝いたのはAHOFのJLです！

昨年7月にデビューを果たし、話題沸騰中の9人組グループ「AHOF」。その中でも、持ち前の魅力で多くの人々を惹きつけるフィリピン出身のJLは、先月22歳の誕生日を迎えたばかりです。

今回の名誉ある「Best Icon」首位獲得という素晴らしい結果は、日頃から彼を熱く支持しているファンの皆さまからの、何よりも特別なバースデープレゼントになったのではないでしょうか。これからのさらなる飛躍から目が離せません！

■ 番組概要

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

■番組概要

●番組名：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日 18:00～18:25

●放送局：TOKYO FM（周波数 80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん（PENTAGON ユウトとしても活躍）

●公式X： https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ： #ポプコン

●radiko： https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。（エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要）

●アフタートーク配信：

AuDee： https://audee.jp/

Spotify： https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music： https://x.gd/v3wFq

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1～3に沿って投票してください。

※上記は投票イメージです。お使いの端末によって表示が異なる場合があります。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

■動作環境

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1838_1_67e1736fbf597e1081fbebe297b65410.jpg?v=202605020951 ]

■公式SNS

＜『IDOL CHAMP』日本公式ブログ URL＞

https://idolchamp.jp/

＜『IDOL CHAMP』日本公式X URL＞

https://x.com/idolchamp_jp

＜『K-STAR』公式サイト URL＞

https://kstar-vote.com/

＜『K-STAR』公式X URL＞

https://x.com/kstar_pj

＜『K-STAR』公式Instagram URL＞

https://www.instagram.com/kstar_pj/

■アプリダウンロード

＜App Store＞

https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018

＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US)

●コピーライト表記

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