【埼玉県狭山市】会期は5月17日（日曜日）まで　狭山市立博物館の春期企画展「―ものづくりの街さやま―　お菓子今昔物語」

狭山市役所

狭山市では、明治期から和菓子店が点在し、昭和期には和洋菓子のチェーン店や大手菓子メーカーの工場が進出するなど、お菓子は市民にとって古くから身近な存在でした。本展では、当館の収蔵資料を中心に狭山市および近隣地域に関わるお菓子の歩みを辿るとともに、甘葛煎（あまづらせん）に代表される古代の甘味料や日本の菓子文化の流れを概観します。また懐かしの大手菓子メーカーのヒット商品のパッケージや景品、チョコレートに関する資料、市内の老舗菓子店の秘話等についても紹介します。

企画展の詳細はこちら＞＞ https://sayama-city-museum.com/exhibition/

会期

2026年3月20日(金曜日・祝日)～5月17日(日曜日) 9時から17時 ※最終入館は16時30分

場所

狭山市立博物館（狭山市稲荷山1-23-1）

入場料

- 一般400円（300円）- 高大生300円（200円）- 中学生以下無料

※（ ）内は20名以上の団体料金。各種障がい者手帳提示で付添１名まで無料

休館日

5月11日（月曜日）

お菓子クイズラリー

博物館内でクイズに答えて「クリエイターズグリコ」をゲットしよう！

※数に限りがございますので、在庫がなくなり次第イベントを終了いたします。

日時：4月25日（土曜日）～5月6日（水曜日・祝日） 9時から16時30分

場所：狭山市立博物館 展示室

参加費：無料 ※博物館への入館料が必要

協力：江崎グリコ株式会社

申込み：当日先着順（予定数に達し次第終了）

工作教室 春のまいまい体験講座

定番の砂絵や企画展にちなんだ工作があります。

日時：5月2日（土曜日）～6日（水曜日・祝日）、9日（土曜日）、10日（日曜日）、16日（土曜日）、17日（日曜日）

受付：１.10:30～12:00 ２.13:30～15:00

参加費：300円～500円（材料費等）

定員：当日、先着順で整理券配布、30分交代制（混雑時のみ）

5月15日は国際博物館の日で入館料無料！

「国際博物館の日」 協賛事業として、 2026年5月15日（金）は入館料を無料 です。この機会にぜひ、狭山市立博物館をお楽しみください。

話題沸騰・新発売！！狭山市立博物館オリジナルチョコレート

狭山市に工場のある芥川製菓さんに作っていただきました。芳醇な味わいのミルクチョコレートです。包み紙は、展示室にある「アケボノゾウ」の骨格標本の写真。ここだけの限定品です。

商品は受付と当館１Fのカフェ「コメと茶」で絶賛販売中！是非、ご来館記念、お土産にお買い求めください。

価格 440円（税込み）

稲荷山カフェ コメと茶

営業時間：10時30分～16時30分(ラストオーダー16時)

ランチタイム：11時30分～14時

古代シリーズ（企画展限定メニュー）

ワッフル

ワッフル650円 ※ドリンクセット1,000円

清少納言が愛したとされる甘葛煎を成分分析基づいて再現したシロップときなこを添えました。

古代シリーズ（企画展限定メニュー）

削り氷

削り氷500円

平安貴族の愛した甘味を食べてみませんか。「枕草子」に「あてなるもの（高貴なもの）」と記される煎を用いた削り氷。成分分析に基づく再現シロップを使用しています。

https://sayama-city-museum.com/guide/?tab=3

アクセス

【電車・バスをご利用の場合】

- 西武池袋線「稲荷山公園駅」 北口から徒歩3分- 西武新宿線「狭山市駅」 西口から西武バス「稲荷山公園駅」行き。終点下車、徒歩3分

【お車をご利用の場合】

狭山市立博物館

- 圏央道「狭山・日高IC」から3キロメートル（約15分）- 関越自動車道「川越IC」から6キロメートル（約20分）駐車場100台完備。※隣接公園の駐車場をご利用ください

https://sayama-city-museum.com/