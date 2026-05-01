マーケターの「ひろ🐼」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、マーケターの ひろ🐼 氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

ひろ🐼 氏のコメント

「あのサービス、なんで急に流行ったんだろう？」そう思っても、忙しい日々の中で深掘りする時間はなかなか取れません。成功事例を知っていても、自分の仕事にどう活かせばいいかわからない。そんな方に向けて、このニュースレターを始めました。お届けするのは、話題のマーケティング事例やビジネス事例を、わかりやすいストーリー形式で読み解く記事です。「結局なぜ成功したのか？ なぜ失敗したのか？」の本質をシンプルに解説し、あなたの仕事で使える実践のヒントまで落とし込みます。商談や会議で「あの事例知ってる？」とパッと引き出せる。そんな「思考の引き出し」を増やすニュースレターです。

ひろ🐼マーケストーリーレター：https://hiro-panketing.theletter.jp/(https://hiro-panketing.theletter.jp/)

マーケティングやビジネス事例を読みやすいストーリーにまとめて届けるニュースレター。

＜ひろ🐼氏プロフィール ＞

データをストーリーで語るマーケター。マーケティング歴10年以上。現在はX（旧Twitter）でマーケティング事例とそこから学べる本質を発信し、フォロワーは2万人を超える。「データ×感情＝生活者理解」をモットーに活動中。TV通販マーケターとして、新商品（3点杖）の立ち上げで年間売上10億円のヒットを実現。年間売上100億円規模の主力商品ではLP改善によりCVRを148％向上させ、売上約2.5億円の増加に貢献した経験を持っている。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





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