実際に提出できる婚姻届が全国約63,000店舗のコンビニで印刷可能！記念日をもっと素敵に彩る『マイ婚姻届』提供開始

株式会社サムライソード全国のコンビニで印刷できる、コンビニプリントサービス『マイ婚姻届』

全国約63,000店舗のコンビニエンスストアに設置されたマルチコピー機で、実際に役所へ提出可能なオリジナルデザイン婚姻届を出力できる新サービス『マイ婚姻届』を、2026年5月1日（金）より提供開始いたします。

必要なときに、最寄りのコンビニですぐに印刷できるサービスです。

コンビニプリントサービス『マイ婚姻届』

https://mykonin.mynoshigami.net/

■ リリースの背景・経緯

近年、婚姻届を提出する瞬間を「写真に残す」「SNSで共有する」といったニーズが高まり、単なる事務手続きの書類ではなく、“一生の記念品”として捉えるカップルが増えています。

一方で、実際に役所で配布される婚姻届はシンプルな形式が中心で、「せっかくの記念日なのに少し味気ない」「自分たちらしさを表現しづらい」といった声も多く見受けられます。

また、市販のデザイン婚姻届は500円～3,000円程度のセット販売が主流で、「気軽に試しづらい」「必要なタイミングですぐ手に入らない」といった課題もありました。

当社ではこれまで、『マイ宛名シール』『マイのし紙』『マイメッセージカード』『マイ表彰状』など、日常の不便を解消し、贈り物や記念日に寄り添うコンビニプリントサービスを展開してまいりました。

こうした背景を受け、「大切な瞬間をもっと手軽に、もっと特別に」というコンセプトのもと、250円で1枚から、最寄りのコンビニですぐに印刷できる、より身近で使いやすい婚姻届サービス『マイ婚姻届』を開発いたしました。

■ 『マイ婚姻届』3つの特徴

◆ 全国約63,000店舗のコンビニで、必要な時にすぐ印刷

全国の主要コンビニチェーンに設置されたマルチコピー機に対応。サービスサイトで発行されたプリント番号を入力するだけで、24時間いつでも印刷可能です。

「今日、ふたりで決めたこの日を、そのまま記念日にしたい」そんな瞬間も、「書き損じてしまって、少し焦る夜」も。ふたりにぴったりの一枚が、「この日」をより特別な記念日に変えてくれます。

また、提出用だけでなく、記念用として手元に残すことも可能です。婚姻届を“提出書類”にとどめず、“思い出として残る一枚”へと広げる、新たな価値を提供します。

◆ “推し活用の婚姻届”から"デザイン婚姻届"まで、豊富なデザイン展開全31種のデザインがテンプレーたから選べます。もちろんオリジナルで作成も可能

単なるデザイン婚姻届に留まらず、多様なスタイルをご用意しました。

- 写真追加機能： 二人の写真を入れられるデザイン- 推し活対応： 豊富なカラーバリエーションから選べる「推しカラー婚姻届」◆ 公的な「提出用」としてそのまま利用可能

本サービスで印刷された婚姻届は、全国の市区町村役所へ提出可能な形式で提供されます。デザイン性と実用性を兼ね備え、受理されるかどうかの不安なくご利用いただけます。

※挿入画像によっては受理されない場合もございます。

■ 販売概要

販売開始日：2026年5月1日（金）

料金： 250円

＜購入方法＞

- サービスサイトでプリント番号を取得- コンビニのマルチコピー機で「コンテンツサービス」⇒「eプリントサービス」⇒「番号入力」の順に操作し、プリント番号を入力- 料金を投入し、『マイ婚姻届』を印刷

※印刷用紙はA3もしくはA4コピー用紙です。

■ 父の日ありがとうキャンペーン実施中

キャンペーン第6弾「父の日ありがとうキャンペーン」

2026年5月1日（金）10:00 ～ 6月30日（火）23:59まで、「父の日ありがとうキャンペーン」を実施中です。

期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選でAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

▼キャンペーン詳細はこちら

https://cp.myseriesprint.com/cp/6

＜会社概要＞

会社名：株式会社サムライソード

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

設立 ：2016年6月

代表者：代表取締役 比企 良公

事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾

コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/