『ゆるキャン△ SEASON３』バイクで一息つく描き下ろし志摩リンの「アクリルマルチキーホルダー」「スクエア缶バッジ」など新グッズが二次元コスパから登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『ゆるキャン△ SEASON３』商品情報【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『ゆるキャン△ SEASON３』商品情報

『ゆるキャン△ SEASON３』新グッズが二次元コスパから登場です。

バイクで一息つく描き下ろし志摩リンの「アクリルマルチキーホルダー」「スクエア缶バッジ」をはじめ、「スマホケース」や、アウトドア用品店『カリブー』のロゴ入り「ドライTシャツ」「薄手ドライパーカー」がラインナップいたします。

・描き下ろし 志摩リン アクリルマルチキーホルダー バイクでひといきVer.

・描き下ろし 志摩リン スクエア缶バッジ バイクでひといきVer.

は、COSPA(コスパ)も出展する、5月17日(日)に本栖高校モデル地（旧下部小学校・中学校）で開催の〈『ゆるキャン△』本栖高校文化祭2026〉にて先行販売も決定。いち早く手に入るこの機会をお見逃しなく。

また、「コスパ オンラインショップ」を含むコスパ オフィシャルストアほかにて一般販売のご予約も受付中です。あわせてご利用ください。

【二次元コスパ】／〈『ゆるキャン△』本栖高校文化祭2026〉出展情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27572(https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27572?utm_id=qzhck3qy&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260430yurucamp&utm_content=event)

【株式会社コスパ】／『ゆるキャン△ SEASON３』グッズ情報

┗ https://www.cospa.com/cospa/event/id/27244(https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/01662/mode/series?utm_id=5e2d2kia&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260430yurucamp&utm_content=goods)

◆『ゆるキャン△ SEASON３』商品情報

描き下ろし 志摩リン アクリルマルチキーホルダー バイクでひといきVer.描き下ろし 志摩リン アクリルマルチキーホルダー バイクでひといきVer.

【先行販売情報】

■2026年5月16日(土)・17日(日)〈『ゆるキャン△』本栖高校文化祭2026〉COSPA(コスパ)ブース

※COSPA(コスパ)ブースは2026年5月17日(日)のみ出展いたします。

※その他イベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※「コスパ オンラインショップ」でご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。

一般販売：2026年7月下旬予定

サイズ：（約）縦8cm×横7.5cm / アクリル製

価格：880円（税込）

多彩な使い方ができるキーホルダー。

バッグや小物につけて楽しめる。

・キーホルダー部分を外すことでファスナーマスコットなど、お好みの使い方ができます。

・別売りの「松葉紐＆イヤホンジャック用ダストカバーセット」のご利用で、スマホなどにも最適な使い方ができます。

【基本予約受付期間】～2026年5月31日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

描き下ろし 志摩リン スクエア缶バッジ バイクでひといきVer.描き下ろし 志摩リン スクエア缶バッジ バイクでひといきVer.

【先行販売情報】

■2026年5月16日(土)・17日(日)〈『ゆるキャン△』本栖高校文化祭2026〉COSPA(コスパ)ブース

※COSPA(コスパ)ブースは2026年5月17日(日)のみ出展いたします。

※その他イベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※「コスパ オンラインショップ」でご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。

一般販売：2026年7月下旬予定

サイズ：縦78mm×横53mm / アルミニウム製

価格：660円（税込）

バッグや洋服などお気に入りの場所に付けて楽しめます。

・H78mm×W53mmのスクエア缶バッジです。

【基本予約受付期間】～2026年5月31日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

描き下ろし 志摩リン 手帳型スマホケース描き下ろし 志摩リン 手帳型スマホケースL

・手帳型スマホケースL

発売日：2026年7月下旬予定

サイズ：[広げた時]（約）縦164mm×横195mm [折り畳み時]（約）横90mm 厚み24mm

【対応可能サイズ】 （約）縦158mm×横85mm×厚み11mmまでの機種 ※カメラの突出は約5mmまで対応可能

素材：合成皮革

価格：4,730円（税込）

・手帳型スマホケースLL

発売日：2026年7月下旬予定

サイズ：

[広げた時]（約）縦173mm×横204mm

[折り畳み時]（約）横95mm 厚み24mm

【対応可能サイズ】

（約）縦167mm×横87mm×厚み11mmまでの機種 ※カメラの突出は約5mmまで対応可能

素材：合成皮革

価格：4,950円（税込）

回転スライド式でカンタン撮影！

様々な機種に対応可能。

・端末を回転させて、本体を外すことなく撮影することが出来ます。

・裏側にカメラホールがなく、スッキリしたデザイン。

・カメラホールがないので、様々なメーカーの機種に対応。

カメラレンズが大きく突出したタイプの機種にも対応します。

・カバーを止めるベルトはマグネット式で開け閉め簡単。

・内側にはカードも入れられる便利なポケット付き。

・本革風の質感を持ちながら、キズや水濡れに強いPUレザー製。

鮮やかで細部まで美しい印刷が楽しめます。

※スマホ本体を、特殊吸着パッドの粘着シートに貼り付けて使用します。

スマホを装着したままで写真撮影が可能です。

※粘着シートは、スマホ本体の素材によって多少着きの悪いものがございますが、接着させて数日で強度が高くなります。

（接着に不安がある場合は、ハードケースなどを装着して使用していただけますと安心して使用できます）

※本製品は落下による強い衝撃や傷から携帯電話を保護するものではありません。

落下させたり、強い衝撃を与えないでください。

ケースから剥がれ落下し、端末破損・損傷が発生した場合の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※留め具としてマグネットを使用しております、磁気カードをカードポケットに入れておくと、磁気データが消失することがあります。

【基本予約受付期間】～2026年5月31日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

カリブー ドライTシャツカリブー ドライTシャツ

発売日：2026年7月下旬予定

サイズ：S/M/L/XL

カラー：COYOTE/BLACK

価格：3,520円（税込）

アウトドア用品店『カリブー』のロゴ入り！

吸水速乾＆UVカット効果の高機能ウェア

・吸水・速乾性能抜群な高機能Tシャツ。

・「UPF20」UVカット率約95％の紫外線カット効果を備えています。

・汗をかいてもベタつかず、気温が高い日でも涼しく過ごせます。

・洗濯後は乾きやすく、毎日の着用や運動にもおすすめ。

【基本予約受付期間】～2026年5月31日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

カリブー 薄手ドライパーカーカリブー 薄手ドライパーカー

発売日：2026年7月下旬予定

サイズ：M/L/XL/XXL

カラー：BLACK/GRAY

価格：6,380円（税込）

アウトドア用品店『カリブー』のロゴ入り！

吸水速乾＆紫外線防止効果も！

・軽量な生地を使用。ちょっとしたお出かけでもサッと羽織れます。

・通気性が良くサラサラな肌触りで、気温が高い日でも涼しく過ごせます。

・速乾性と紫外線防止効果のW効果。

・「軽い」、「乾きやすい」、「しわになりにくい」といった利点から、毎日洗濯が必要なスポーツ等にもおすすめです。

【基本予約受付期間】～2026年5月31日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

※その他イベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※「コスパ オンラインショップ」でご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。

◆関連リンク

・【二次元コスパ】／〈『ゆるキャン△』本栖高校文化祭2026〉出展情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27572(https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27572?utm_id=qzhck3qy&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260430yurucamp&utm_content=event)

・【株式会社コスパ】／『ゆるキャン△ SEASON３』グッズ情報

┗ https://www.cospa.com/cospa/event/id/27244(https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/01662/mode/series?utm_id=5e2d2kia&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260430yurucamp&utm_content=goods)

◆権利表記

(C) あfろ・芳文社／野外活動プロジェクト

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

◆COSPA（株式会社コスパ）公式SNS

・X：@cospa_inc ／ https://x.com/cospa_inc

・Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/

・YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc

◆商品に関する詳細、お問合せ先

コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）

◆COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパでは、ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/

「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/