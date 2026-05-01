SNSで大バズりの「ぬいポーチ」に新色“シルバー”登場！17cmぬい対応＆推し活ユーザーの声から進化

株式会社MRG JAPAN大人気のぬいポーチに新色「シルバー」が登場

家庭雑貨・インテリアの企画販売メーカーの株式会社MRG JAPAN（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：中村忠）は、SNSで話題となった推し活グッズ「ぬいポーチ」シリーズより、新色“シルバー”を追加いたしました。

▼TikTok：https://www.tiktok.com/@mrgjapan9666

▼雑貨マニアmarz 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/marz-shop/nuipouch001/

▼アバター amazon店：https://amzn.asia/d/0dcwyIvA

▼ラッシュモール Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/rush-mall/nuipouch001.html

累計約5,000個販売したぬいポーチ

本シリーズは、「推しと一緒にお出かけしたい」という想いと、SNS上で寄せられるユーザーの声をもとに開発・展開している人気アイテムです。

これまでにも「2人一緒に連れて行きたい」という声から“2体サイズぬいポーチ”を商品化するなど、リアルなニーズを反映したものづくりを行ってきました。

今回追加されたシルバーカラーも、TikTokで実施したアンケートにて多くの支持を集めたことをきっかけに商品化が実現。

性別やジャンルを問わず使いやすいカラーとして、K-POPファンやメンズ層にも取り入れやすい、スタイリッシュでトレンド感のある仕上がりとなっています。

また、本商品は最大約17cmまでのぬいぐるみに対応しており、さまざまな推し活界隈で好評を得ています。

ぬいぐるみを綺麗に見せながら持ち運べる設計で、日常のお出かけにも自然に取り入れられる点も支持されているポイントです。

■SNSで支持される理由

2025年12月時点の情報です。

・SNS（X・TikTok）で話題となり大きく拡散

投稿をきっかけに多くのユーザーから反響を集め、推し活グッズとして注目を集めています。実際の使用シーンがイメージしやすい動画コンテンツを中心に拡散され、幅広い層に認知が広がりました。

・ユーザーの声をもとに商品開発・改良を実施

コメントやアンケートを通じて寄せられたリアルな意見を反映し、カラー展開や仕様のアップデートを継続的に実施。今回のシルバー追加も、TikTokでのアンケート結果をもとに商品化されています。

■ぬいポーチの特徴

シンプルなデザインで使いやすいぬいポーチ

・最大約17cmまでのぬいぐるみに対応

・バッグに取り付けられるストラップ＆肩掛け可能なショルダーストラップの2WAY仕様

・防水素材で雨の日も安心

・スマートフォンやアクスタが入る便利なポケット付き

・豊富なカラーバリエーションで“推し色”が見つかる

・ポーチの向きを変えることで、さりげなく持ち歩くことも可能

ライブやイベントだけでなく、普段使いにもなじむ“さりげない推し活グッズ”として、幅広いシーンで活躍します。

■商品概要

新色シルバーぬいポーチぬいポーチのサイズ概要

商品名：ぬいポーチ

品番：nuipouch002

素材：PVC＋PU

カラー：ブラック、ホワイト、レッド、ピンク、イエロー、オレンジ、グリーン、パープル、ブルー、ライトブルー、シルバー

※カラーの見え方はモニター環境により異なる場合があります。

※入荷時期により仕様が変更となる場合があります。

■SNS担当者からのコメント

推し活歴15年のSNS担当として、日々TikTokを通じて

“皆さんの欲しいを叶えられる推し活グッズ”を届けたいという想いで発信しています。

単体サイズのぬいポーチがご好評をいただく中で、

「より多くの方に使っていただきたい」という想いから、

性別やジャンルを問わず取り入れやすいカラーの検討を進めてきました。

その中で、メンズ層やK-POPファンの方からの支持も期待できる「シルバー」に着目し、

サンプル制作およびアンケートを実施。多くの支持を得られたことから、今回の商品化が実現しました。

今後もMRGは、推し活ファンとの距離が近いブランドとして、

SNSを通じて寄せられるリアルな声を大切にしながら、

“欲しい”を形にする商品づくりを続けてまいります。

■ MRGJAPANのSNS運用について

MRGJAPANのマスコットキャラクター「ミルジー」

MRGJAPANでは、TikTokを中心に推し活グッズの情報発信を行っています。

推し活歴15年以上のSNS担当と、マスコットキャラクター「ミルジー」による発信を通じて、視聴者の声を大切にした商品づくりに取り組んでいます。

実際に、「2体入りぬいポーチが欲しい」といったユーザーの要望をきっかけに商品化を行うなど、SNS上での対話を商品開発に積極的に反映しています。

ぬいポーチ関連の投稿は累計410万回再生を超え、推し活ユーザーを中心に多くの反響をいただいています。

現在のTikTokフォロワー数は約3,000名（2026年1月時点）です。