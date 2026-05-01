在独ジャーナリストの「熊谷 徹」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、在独ジャーナリストの熊谷徹氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

熊谷徹氏のコメント

1990年からドイツに在住し、35年以上にわたり現地で取材・生活を続けてきました。その経験を踏まえ、欧州の政治、経済、社会、文化について報告します。安全保障、環境、エネルギー、歴史認識、日独の働き方の違いなどを中心に、日常の中に表れる価値観や働き方の違いにも光を当て、街角で見つけた話題もお伝えします。欧州の政治・経済・社会・文化に関心のある方、日本のメディアでは十分に取り上げられない欧州の実像を知りたい方に、ぜひお読みいただければ幸いです。

熊谷 徹のヨーロッパ通信：https://kumagai.theletter.jp/(https://kumagai.theletter.jp/)

ドイツ在住35年以上の元NHK特派員が、欧州の政治・経済から安全保障、環境、日独比較まで現地の視点で読み解くニュースレター。

＜熊谷徹氏プロフィール ＞

在独ジャーナリスト。早稲田大学政治経済学部卒業後、NHKに入局しワシントン支局に勤務。ベルリンの壁崩壊や米ソ首脳会談などを現地で取材。1990年よりフリージャーナリストとしてドイツ・ミュンヘンに在住し、統一後ドイツの変化、欧州の政治・経済統合、安全保障、エネルギー・環境問題を中心に取材・執筆を続けている。著書に『偽りの帝国』、『日本とドイツ 二つの戦後』、『メルケルはなぜ転向したのか』、『脱原発を決めたドイツの挑戦』、『ドイツは過去とどう向き合ってきたか』など多数。2007年度平和・協同ジャーナリズム基金賞奨励賞受賞。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





theLetter マルチ配信（メディア運営企業様向け）

有料課金読者向けの記事をはじめとした専門家による高品質な記事を提携先に配信するサービスです。社会で関心の高い時事ニュースを盛り込んだ記事や専門家だからこそ実現できる深掘りされた内容を、記事単位で選びメディアサイドで配信判断が可能。これにより、企画や編集コストをかけずにPVやリピート率の向上、会員登録数の増加といったKPIの達成に寄与します。

現在は「SmartNews+」、「ITmedia」をはじめとしたメディアと提携しており、ランキングトップに入るような記事の実績もございます。

お問い合わせや担当者への相談はこちらから：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2pnmQbv-x77kGR8Gup-fJYhGgLu7LdmenqDAad4JZ1mOQAw/viewform