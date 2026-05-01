TVアニメ『9-nine- Ruler′s Crown』vol.2 マリンセーラーStyle オンラインくじ「くじコレ」にて販売開始！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成）の子会社、株式会社ティームエンタテインメント（本社 :東京都千代田区、代表取締役社長 :賀島 義成 以下 :ティームエンタテインメント）は、2026年4月28日(火)12:00よりTVアニメ『9-nine- Ruler's Crown』のオリジナルグッズを、インターネットで購入できるオンラインくじサービス『くじコレ』にて販売開始したことをお知らせいたします。

くじコレ TVアニメ『9-nine- Ruler's Crown』vol.2 マリンセーラーStyle 概要

今回のくじコレ『9-nine- Ruler's Crown』では「マリンセーラー」をテーマに「九條 都」、「新海 天」、「香坂 春風」、「結城 希亜」の新規描き下ろしイラストを使用した、オリジナルグッズをご用意しました！

各賞の商品といたしましては、選べるB2タペストリー、選べるアクリルスタンド、アクリルキーホルダー、ミニ色紙、缶バッジなど、ファンの皆様に喜んでいただけるラインナップとなっております。

また、購入者特典として5個購入毎にブロマイドを絵柄ランダムで1枚プレゼントいたします。

是非、この機会にお買い求めください！

くじコレ TVアニメ『9-nine- Ruler's Crown』vol.2 マリンセーラーStyle 各賞紹介

期間：2026年4月28日(火)12:00 ～ 2026年6月7日(日) 23:59

価格：770円(税込)

販売ページ：https://kujico.jp/detail/292(https://kujico.jp/detail/292)

(C)クリアレーヴ・マーベラス・グッドスマイルフィルム

くじコレ 概要

『くじコレ』はインターネットで購入できるハズレなしのオンラインくじサービスです。各アイテムがすべて受注生産なので売り切れの心配はありません。（※）

インターネットで購入できるため、地域や時間を選ばず購入可能で商品はすべて自宅にお届けいたします！対応決済方法は「各種クレジットカード」「ドコモ払い」「ソフトバンクまとめて支払い、auかんたん決済」「プリペイド決済（Vプリカ、Vプリカギフト）」「Amazon Pay」「PayPay」「メルペイ」に対応。

※一部商品にて数量限定が設定されている場合がございます。

■くじコレ 公式サイト： https://kujico.jp/(https://kujico.jp/)

■くじコレ 公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/kujico_official(https://twitter.com/kujico_official)

■くじコレ公式アプリ ダウンロード URL

Google Play版：

https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.kujico(https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.kujico)

iOS版：

https://apps.apple.com/jp/app/id1590498208(https://apps.apple.com/jp/app/id1590498208)

※当資料に記載されている社名、サービス名、商品名は各社の商標または登録商標です。

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