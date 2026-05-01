「Lypo-C」がセーリング国際大会「江の島ウィーク 2026」の冠スポンサーに就任

株式会社スピック

株式会社スピック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：芝田 崇行）は、当社が展開するサプリメントブランド「Lypo-C」が、神奈川県セーリング連盟が主催する国際セーリングレース「江の島ウィーク 2026 （Enoshima Week 2026）」において、昨年2025年に引き続き、冠スポンサーとして本大会を支援することをお知らせいたします。本大会は、2026年5月21日（木）から24日（日）までの4日間、神奈川県藤沢市の江の島ヨットハーバーにて開催されます。

スピックは、「未来の健康を、つくる。」という理念のもと、スポーツを通じた健康づくりや、挑戦を続けるアスリートの日々に寄り添う取り組みを行ってきました。

本大会は、二度のオリンピックの舞台となった江の島の海で開催され、五輪出場経験選手からジュニアセーラーまでが同じフィールドで競い合う、日本最大級のセーリング大会です。

自然条件を読み、自ら判断し続ける力が問われるセーリングの価値観は、「未来の健康を、つくる。」というスピックのビジョンとも深く通じ合っています。創業の地・鎌倉に根ざし湘南・江の島の海とともに歩んできた企業として、この大会を支えるパートナーでありたいという想いから、2026年も本大会への支援を決定しました。

【大会概要】

大会名 ： Lypo-C 江の島ウィーク 2026（Lypo-C Enoshima Week 2026）

期 間 ： 2026年5月21日（木）～5月24日（日）

場 所 ： 江の島ヨットハーバー（神奈川県藤沢市）

主 催 ： NPO法人神奈川県セーリング連盟

特別協賛：株式会社スピック

後 援 ：公益財団法人日本セーリング連盟／神奈川県／藤沢市／神奈川県教育委員会／

公益財団法人神奈川県スポーツ協会

参加国 ：6カ国・地域（香港）／艇数：326艇／人数：529人（4月24日時点）

公式サイト：https://www.jeow.org/



■ 安心して挑戦できる環境づくりの一環として、「Lypo-C」体験ブースを設置

国際大会に出場するアスリートには、アンチドーピングの観点からサプリメント選択に高い慎重さが求められます。スピックは、国際的アンチドーピング認証である「インフォームドスポーツ」を取得した「Lypo-C for SPORTS」を通じて、ジュニアからトップアスリートまで、安心して挑戦できる環境づくりに取り組んできました。

大会期間中は会場内に体験ブースを設置し、選手や来場者に「Lypo-C」全製品をご利用いただける機会を提供します。



神奈川県セーリング連盟 会長・末木創造氏 コメント

本大会は、国内トップ選手の出場と共に、諸外国、特にアジア圏からの選手の参加が予想され、国内トップ選手や海外選手と接する機会が少ないジュニア・ユース等の選手にとって、いろいろな経験を積む機会が得られる大会です。また、この大会がアジアの主要なレースとして定着することを望んでいます。

更に、これからも本大会が、開催される全てのクラスのレースの活性化と開催地である地元江の島の活性化に資するために、充実した大会として発展させてまいります。

株式会社スピック 代表取締役社長・芝田崇行 コメント

海の上では、判断も結果もすべて自分次第です。自分の状態を知り、環境を読み、行動する。その積み重ねが、前に進む力になります。セーリングで求められるこの姿勢は、健康づくりとも同じで、自分で考え、選び、つくっていくもの。その価値観を体験できるこの大会を、湘南の地から支援できることに大きな意義を感じています。

江の島ウィークについて

2人乗りの「470級」がオリンピック種目となったモントリオール五輪の翌年、1977年から続く歴史ある大会です。日本国内で定期的に開催されるレガッタの中で、ワールドセーリング（国際競技統括団体）が認定した唯一の国際的なランキングレースあり、アジアセーリング連盟に加盟するアシア圏セーラーのレベルアップ担う大会でもあります。

昨年の大会には、日本・フランス・タイ・台湾・香港などから302艇・525名が参加。2026年大会はアジア大会の予選を兼ね、国際舞台を目指す選手たちにとって重要な一戦となります。

「Lypo-C」（リポ・カプセル）は、吸収率にこだわり、リポソーム技術を活用して開発されたサプリメントブランドです。この技術は、医学博士の柳澤厚生氏との長年の共同開発によって生まれました。Lypo-Cは、ビタミンCの体外へ排出されやすい性質を考慮し、リポソーム化によりその吸収効率を向上させることを目指しました。

2015年の発売以来、医療現場をはじめ、美容・健康業界のプロフェッショナルたちに広く支持され、医療機関やサロン、専門店などを中心に日本全国3,500店以上*で取り扱われています。

*2026年3月末時点

Lypo-C 公式ショップ：https://lypo-c.jp/

株式会社スピック（SPIC）は、「未来の健康を、つくる。」を目指し、サプリメント、クリニック、スポーツ、ライフスタイルなどの領域を横断し、ウェルネス事業を展開する企業です。

株式会社スピック：https://spic.com