毎日新聞グループの情報サイト「MANTANWEB」「毎日キレイ」がPR TIMESパートナーメディアに

株式会社PR TIMES

プレスリリース配信サービス「PR TIMES」等を運営する株式会社PR TIMES（所在地：東京都港区、代表取締役：山口拓己、東証プライム・名証プレミア：3922）は2026年5月1日（金）より、株式会社MANTAN（所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井健治、株式会社毎日新聞社100％子会社）が運営するエンタメ情報サイト「MANTANWEB（まんたんウェブ）」および女性向け情報サイト「毎日キレイ」の2媒体を、新たにパートナーメディアに追加いたしました。

「PR TIMES」から配信される事業者・団体等の幅広いジャンルのプレスリリースのうち、各媒体にマッチするものを、両サイト上に転載いたします。

「MANTANWEB」PR TIMES転載ページ：https://mantan-web.jp/prtimes/

「毎日キレイ」PR TIMES転載ページ：https://mainichikirei.jp/prtimes/

エンタメと女性向け―それぞれの専門性を持つ2媒体にPR TIMESから配信コンテンツを全文転載

2017年4月、「PR TIMES」はニュースサイト「毎日新聞」をパートナーメディアに迎え、同メディアへプレスリリース掲載を開始しました。全国紙の信頼性と速報性をもつニュースサイトとの協業をはじめとして、当社はプレスリリースの情報価値を高める活動に取り組んでいます。

（参考：2017年4月3日付プレスリリース「ニュースサイト『毎日新聞』へ『PR TIMES』企業リリース掲載を開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000749.000000112.html)」）

今回、毎日新聞社の100％子会社である株式会社MANTANが運営するエンタメ領域に強い「MANTANWEB」と、女性向けライフスタイルに特化した「毎日キレイ」という、個性の異なる2つの専門媒体をパートナーメディアにお迎えしました。

企業・団体にとっては、エンタメ・アニメ・コンテンツビジネス等の親和性の高い業種や、化粧品・ヘルスケア・ファッションといった女性ユーザーと親和性の高いジャンルにおいて、情報感度の高い専門的な読者層へダイレクトに情報を届けられるというメリットが生まれます。

MANTANWEB(https://mantan-web.jp/)

「MANTANWEB」は、「エンタメをより身近に」をコンセプトに、最新のドラマ・アニメ・映画・グッズ、芸能など幅広い話題を発信するほか、独自の解説記事や反響記事などを展開するエンタメファンが集まるニュースサイトです。毎日新聞社のニュースサイト内にあった前身メディアから派生して生まれ、新聞社のDNAを引き継ぐ「裏取りと丁寧な記事作り」を編集方針に掲げています。

その信頼性の高いコンテンツは、Yahoo!ニュースやLINEニュース、SmartNewsをはじめとする外部ポータルサイトにも配信され、多くの読者にリーチしています。

毎日キレイ(https://mainichikirei.jp/)

「毎日キレイ」は、「毎日、あなたのキレイを応援する」をコンセプトに、多様化するライフスタイルの中でセンスを向上させたい女性に向けて、ファッション・エンタメ・美容・書籍・シネマなどの情報を発信する女性向け総合ニュースサイトです。

著名モデルや女優の最新情報を届けるほか、読者の日常に寄り添ったコンテンツも充実しているのが特徴です。

「PR TIMES」パートナーメディアは271媒体

PR TIMESでは、パートナーメディアの拡充と見直しを継続的に進め、幅広いジャンル・属性の読者との接点を更新してまいりました。今回の「MANTANWEB」「毎日キレイ」の2媒体追加により、「PR TIMES」パートナーメディアは総計271媒体となります。

特に、「トレンド エンタメ」カテゴリのパートナーメディア数は合計18媒体で、「ファッション 美容」カテゴリのパートナーメディア数は合計16媒体となります。

PR TIMESは今後も、外部メディアとの連携を通じて生活者に伝わるルートの開拓を追求するとともに、プレスリリースの情報価値を高める活動に取り組み、行動者発の情報が生活者へ届く機会の最大化を目指してまいります。

株式会社PR TIMESについて

PR TIMES（読み：ピーアールタイムズ）は、「行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ」をミッションに掲げ、「行動者」のポジティブな情報がニュースの中心となり、個人を勇気づけ前向きにする社会の実現に挑んでいます。私たちは人の行動や頑張りの結晶を、その想いを紡いで発表するのがプレスリリースだと考え、企業規模を問わず「行動者」が自ら発信できる、PRの民主化を目指して事業を展開しています。プレスリリース配信サービス「PR TIMES」の利用企業数は12万4000社を超え、国内上場企業の65％超に利用いただいています。情報収集のため会員登録いただくメディア記者2万9000人超、サイトアクセス数は月間約9000万PV、プレスリリース件数は月間4万6000件超、累計で200万件を超えています。全国紙WEBサイト等含むパートナーメディア260媒体以上にコンテンツを掲載しています（2026年2月時点）。

他にも、ストーリーで伝える「PR TIMES STORY」、動画で伝える「PR TIMES TV」、PR活動の設計から実行まで伴走するPRパートナー事業、アート特化型のPRプラットフォーム「MARPH」、「STRAIGHT PRESS」等のニュースメディア事業で、情報発表とその伝播を支援する他、生まれた企画が発表に至るまで前進できるよう支えるタスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」、さらに発表後のお客様対応や情報整理を円滑に行えるカスタマーサポートツール「Tayori」など、「行動者」を立体的に支える事業を運営しています。

また子会社には、スタートアップメディア「BRIDGE」を運営する株式会社THE BRIDGE、ソフトウェア受託開発を行う株式会社グルコース、SNSマーケティング支援の株式会社NAVICUSがあります。

株式会社PR TIMES会社概要

ミッション：行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ

会社名 ：株式会社PR TIMES （東証プライム、名証プレミア 証券コード：3922）

所在地 ：東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ8F

設立 ：2005年12月

代表取締役：山口 拓己

事業内容 ：- プレスリリース配信サービス「PR TIMES」（https://prtimes.jp/）の運営

- ストーリー配信サービス「PR TIMES STORY」（https://prtimes.jp/story/）の運営

- クライアントとメディアのパートナーとして広報・PR支援の実施

- 動画PRサービス「PR TIMES TV」（https://prtimes.jp/tv）の運営

- アート特化型オンラインPRプラットフォーム「MARPH」（https://marph.com/）の運営

- カスタマーサポートツール「Tayori」（https://tayori.com/）の運営

- タスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」（https://www.jooto.com/）の運営

- 広報PRのナレッジを届けるメディア「PR TIMES MAGAZINE」（https://prtimes.jp/magazine/）の運営

- プレスリリース専用エディター「PR Editor」（https://preditor.prtimes.com/）の運営

- 「STRAIGHT PRESS」(https://straightpress.jp/)等のWebニュースメディア運営、等

URL ：https://prtimes.co.jp/