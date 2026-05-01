【コートヤード・バイ・マリオット大阪本町】新たなる発見と交流を生み出すカクテル「The Cape Paloma」を5月1日よりご提供開始

マリオット・インターナショナル

マリオット・インターナショナルのホテル「コートヤード・バイ・マリオット大阪本町」（所在地：大阪府大阪市中央区南本町2-3-7、総支配人：長尾祥平）は、５月１日より、ラウンジ・バー『M18』にて、バーテンダー中川拓哉オリジナルカクテル「The Cape Paloma」のご提供を開始いたします。

ラウンジ・バー『M18』は人々が行き交い、交流するプラットホームになるようにと願い、大阪メトロ本町駅のナンバーより名付けられました。心地よい自然光が降り注ぐ開放的な空間には、カウンター6席のほか広々としたテーブル席を配置。コンセント付大テーブルはコワーキングスペースとしても最適です。お昼はカジュアルランチやティータイムに、夜は豊富なバーボンウイスキーやマンスリーオリジナルカクテル、軽食などを中心にご用意しており、お待ち合わせやご宿泊の皆様にお楽しみいただいております。

ホテル１F ラウンジ・バー「M18」

「船乗り達が憧れて目指す場所であるチリの「Cape horn」のように、遠方からこのカクテルを飲みに来ていただけるように、M18がさらなる交流の場所として発展するよう」にと名付けられたカクテル「The Cape Paloma」。

オリジナルカクテル「The Cape Paloma」

醤油の製造過程でもろみを絞った後にでる「醬油粕」の美味しさ、旨味に感銘を受けた中川が、カクテルの材料として旨味と塩味に着目し、より味わいを増幅させてくれる材料としてテキーラとルイボスティーを合わせて、バランスの良いカクテル「パロマ」が最適解だと確信し、新たな味わいの化学反応を起こすことに成功しました。

海を越えて、遠く離れたところで生まれた素材同士が出会い、醤油粕とルイボスティーとテキーラ、一見バラバラなようで「旨味」という観点でお互いを引き立て合い、新しい発見を与えてくれる一杯のカクテルとして生まれ変わり、様々な国の人々が集うホテルのバーで楽しんでもらいたいという思いが込められています。

バーテンダー中川拓哉

このカクテルは、「2026 Marriott International APEC Sustainable Bartender Championship Rising Star」カクテルコンペティションにエントリーしております。バーテンダー中川は、日本の伝統的な食材でありながら、産業廃棄物として捨てられてきた「醤油粕」の旨味に着目したカクテルで挑戦いたします。ぜひ『M18』にて、新しい発見・新しい交流のきっかけとなるカクテルをご賞味ください。

提供期間：2026年5月1日(金)～5月31日(日)

料金：1,400円（税・サービス料込）

提供場所：M18

コートヤード・バイ・マリオット大阪本町1階 営業時間10：00-22：00（L.O.21:30）

Instagram： https://www.instagram.com/courtyardosakahonmachi/

2026 Marriott International APEC Sustainable Bartender Championship Rising Star

マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR、本社： 米国メリーランド州ベセスダ）はグローバルなホスピタリティブランドとして、F&B（フード＆ビバレッジ）を含む運営全体で持続可能な取り組みを推進する責任があると考えています。「2026 Marriott International APEC Sustainable Bartender Championship Rising Star」を通して、持続可能な実践を奨励し、バーテンディングに使用される材料についての新しい考え方を広めることを目指します。出場者が考案する各カクテルには、サステナブルな食材や、アップサイクルされた材料、廃棄物削減技術などの持続可能な技術が特徴となっており、環境に配慮したアプローチを実現します。

コートヤード・バイ・マリオット大阪本町について

コートヤード・バイ・マリオット大阪本町は、マリオット・グループホテルの一つとして、日本国内では、５軒目のコートヤード・バイ・マリオットブランドのホテルとして、2019年10月1日に開業しました。 全193室の客室に、２室のスイートルームを含み、レストラン「STITCH」、ラウンジ・バー「M18」、24時間ご利用可能な宿泊者専用フィットネスジム、大浴場・半露天風呂を完備しています。

コートヤード・バイ・マリオットについて

コートヤード・バイ・マリオットは、素晴らしいことを成し遂げたいという情熱に突き動かされる、先駆的なお客様に選ばれるホテルブランドです。世界60の国と地域に1,350以上のロケーションを持つコートヤードは、ゲストに力を与え、旅の目的を問わず、あらゆる旅行者のニーズに応えることに情熱を注いでいます。思慮深くデザインされた客室は、くつろぎとリチャージのためのワンランク上の滞在体験を提供し、快適なベッドや柔軟に使えるワークスペースを完備。ゲストは、仕事に集中し、良質な食事を楽しみ、人とつながり、常にベストな状態で前進し続けることができます。

コートヤード・バイ・マリオットは、マリオット・インターナショナルが展開するグローバル・トラベルプログラム「マリオット ボンヴォイ」に参加しています。本プログラムでは、世界的なブランドポートフォリオ、Marriott Bonvoy Momentsでの限定体験、無料宿泊特典やエリートステータス特典など、比類なきベネフィットを会員の皆さまに提供しています。入会は無料です。詳細は marriottbonvoy.com をご覧ください。

ご予約・詳細は courtyard.marriott.com をご覧ください。また、X、Instagram、Facebookでも最新情報を発信しています。

公式ホームページ：https://www.marriott.com/ja/hotels/osaco-courtyard-osaka-honmachi/overview/

公式LINE：https://lin.ee/IHyqMuE