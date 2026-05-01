AWA、配信楽曲数2億曲突破！公開プレイリストの全曲公開と最大1,000曲対応で、“ユーザー同士で音楽を広げる体験”を拡張

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営するサブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、配信楽曲数が2億曲を突破したことをお知らせいたします。あわせて、プレイリスト機能をアップデートし、最大収録曲数を1,000曲まで拡大するとともに、公開プレイリストでは収録曲の全曲公開に対応いたしました。

AWAはサービス開始当初から、音楽を“聴く”だけでなく、ユーザー同士で音楽をおすすめし合うことで出会いが生まれる体験を、サービスの中心に据えてきました。なかでも公開プレイリストは、誰かのおすすめが次の誰かの再生につながる、AWAらしい音楽体験を支える中核機能です。

公開プレイリストはこれまで、短く凝縮された選曲を通じて好みやセンス、気分、世界観を表現していただけるよう、8曲を厳選して公開する仕様としてきました。選曲そのものに編集性やゲーム性を持たせることで、“作りたくなる、見せたくなる、シェアしたくなる”プレイリスト文化を、ローンチ当初から育んできました。

一方で、音楽サブスクリプションが広く定着し、配信楽曲数が2億曲規模へと広がったいま、音楽を紹介する方法にも、より多様な表現の選択肢が求められています。短く厳選するからこそ伝わる切れ味と、長く深く構成するからこそ届けられる広がり。その両方を、ユーザーが自由に選び取れることが、これまで以上に価値を持つようになりました。

今回のアップデートにより、AWAのプレイリスト体験は、これまでの“厳選して伝える”楽しさに、“世界観をまるごと伝える”表現が加わり、表現の幅が大きく広がります。

これにより、ユーザーは厳選した選曲だけでなく、プレイリスト全体を通してひとつの世界観をまるごと届けられるようになります。たとえば、気分や季節に寄り添った長尺の選曲、時代やジャンルを横断する掘り下げ、アーティストの魅力を多面的に伝える構成、長時間のBGMやシーン提案など、これまで以上に自由で立体的な表現が可能になります。

またAWAは、公開プレイリストに加え、ユーザー同士が同じ空間で同じ音楽を楽しめる「AWAラウンジ」や、楽曲・アルバム・アーティスト・プレイリストに魅力や想いを書き込めるコメント機能など、UGC（ユーザー生成コンテンツ）を起点とした音楽体験を一貫して強化してきました。今回のアップデートは、そうしたAWAならではの“人を介して音楽と出会う体験”を、2億曲時代に合わせてさらに拡張するものです。

なお、今回の全曲公開および最大1,000曲収録への対応はSTANDARD会員が対象となります。FREEプランでは、従来通り収録数200曲まで、公開数8曲まで利用可能です。

■プレイリスト収録数拡張を記念した「プレイリスト投稿キャンペーン」開催中

今回のアップデートを記念して、2026年5月1日より「#旅に出たくなる曲」プレイリスト投稿キャンペーンを開催いたします。

お出かけ前に気分を上げたい朝、春の空気を感じながら歩きたい午後、週末が待ち遠しくなる夜。そんな"旅に出たくなる気分"を音楽でまるごと表現したプレイリストを募集します。AWAアプリでプレイリストを作成し、「#旅に出たくなる曲」のタグをつけて公開するだけでご参加いただけます。

投稿いただいたプレイリストは集計のうえ、AWAユーザーが選ぶ「旅に出たくなる曲」ランキングとして、後日「AWA News」にて発表予定です。さらに、9曲以上で構成された優れたプレイリストは、ホットタブ内「エディター公認プレイリスト」への掲載や、結果発表ページでの紹介も予定しております。

8曲では収まりきらない、その先の世界観まで。新しくなった公開プレイリストで、あなたの"旅したくなる音楽"をぜひお寄せください。

キャンペーン詳細：https://mf.awa.fm/playlist-9plus-2026

AWAは今後も、膨大な楽曲の中から、ただ音楽を再生するだけではない、人の感性や言葉、選曲を通じて新たな出会いが広がっていくサービス体験を追求してまいります。

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は2億曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,700万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：Standardプラン（月額 税込980円 ※App Store、Google Play、コンビニ決済は税込1,080円）/ Freeプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始： 2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/awa-music/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWAラウンジ ブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式X：https://x.com/awa_official

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k

■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当 press@awa.fm