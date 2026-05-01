『宇宙兄弟』YouTubeで全99話を無料公開、本日配信スタート【連載完結目前！原作コミックス最終第46巻は7月23日発売予定！】

株式会社講談社

小山宙哉による大人気マンガ『宇宙兄弟』が、6月11日発売の『モーニング』にて連載完結予定。そして、最終第46巻は7月23日発売！これを記念して、講談社が運営するYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、TVアニメ『宇宙兄弟』全99話を順次無料配信いたします。【1～26話】を本日5月1日から5月31日まで、【27～51話】を5月22日から6月22日まで、【52～75話】を6月12日から7月12日まで、【76～99話】を7月3日から8月3日までの期間限定配信となりますので、ぜひ原作コミックスと一緒にお楽しみください！

『宇宙兄弟』は幼い日、宇宙飛行士になると星空に約束を交わした兄弟、六太と日々人の物語。2025年、弟・日々人は約束どおり宇宙飛行士となり、月でのミッションクルーとなっていた。一方、兄・六太は上司とのケンカで頭突き、会社をクビになる…そこへ、六太に日々人から一通のメールが届く。「二人で宇宙へ行く」―――幼い日の約束に突き動かされるように、六太は再び宇宙を目指す！約束の宙（そら）を目指す、宇宙兄弟の物語!!絶対にお見逃しなく。

TVアニメ『宇宙兄弟』1～26話の動画はこちら：

https://youtu.be/w8V46b_ixtA

再生リスト「『宇宙兄弟』全99話 順次公開！公開スケジュールは概要欄をチェック！」：

https://www.youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34B71krUDATqXEs3pzBVGPuv

講談社が運営しているアニメ＆コミック専門チャンネル【フル☆アニメTV】：

https://www.youtube.com/c/fatv

新作がチェックできる！公式X（旧Twitter）： https://x.com/FullAnimeTV

『宇宙兄弟』原作コミックス 1話 試し読みはこちら：

https://pocket.shonenmagazine.com/title/00896/episode/420362

TVアニメ『宇宙兄弟』(全99話) 配信スケジュール

【1～26話】2026年5月1日(金)AM0:00～5月31日(日)23:59

【27～51話】2026年5月22日(金)AM0:00～6月22日(月)23:59

【52～75話】2026年6月12日(金)AM0:00～7月12日(日)23:59

【76～99話】2026年7月3日(金)AM0:00～8月3日(月)23:59

(c)小山宙哉・講談社／読売テレビ・A-1 Pictures