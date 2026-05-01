【名門会】『中学入試分析資料2027』を5月より配布開始

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社名門会（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉田信司）は、2027年度中学入試に向けた最新資料「中学入試分析資料2027」を、2026年5月に発刊いたします。

本資料は、難関校合格者を多数輩出してきた名門会のプロ教師が、実際の指導現場での知見と入試データをもとに分析したものです。机上のデータ分析にとどまらず、“合格の現場”から導き出された実践的な知見をもとに、2026年度入試の総括と2027年度の動向を読み解いています。

■背景：分析対象を83校に拡大。AIやデータだけでは読み解けない「入試の真実」

昨今の中学入試は、多様化する入試形態や複雑な併願パターンの増加により、保護者が把握すべき情報が膨大になっています。こうした状況に応え、本年度は分析対象を昨年の76校から83校へと拡充しました。本書は、日々現場で受験生を直接指導している名門会のプロ教師陣が執筆。プロの指導者の眼で、受験生が次に打つべき具体的な対策を提示しています。

■2026年度中学入試の総括：「サンデーショック」による受験動向の変化と、中学受験のさらなる拡大

2026年度入試の大きな特徴は、首都圏において2月1日が日曜日となる「サンデーショック」。女子難関校を中心に入試日程の変更が相次ぎ、受験生の出願行動に大きな変化が見られました。

一方で、少子化が進む中でも中学受験率は上昇傾向にあり、特に関西圏では統一入試開始日の受験者数が4年連続で増加するなど、中学受験市場全体の熱は引き続き高い状態にあります。

また全国的に、「新設校の登場」「共学化の進行」「高大連携の強化」「新たな入試制度の導入」といった学校側の変化が進み、受験環境は大きな転換期を迎えています。

■2027年度中学入試の注目トレンド

「脱・偏差値」時代の志望校選びへ

大学入試改変を受け、中学受験においても「探究」「ICT」「国際性」を重視する傾向が強まっています。単なる偏差値だけでなく、個々の将来像に寄り添う「自分軸」での学校選びがますます重要になります。

学校改革の加速

共学化（藤村女子、岡山・清心など）や、神戸野田の中学校新設、新たな入試制度（「英検級加点入試」や「算数選抜」など）の導入が各校で進んでいます。

大学入試への対応

記述式問題や、資料から情報を読み取らせる問題の増加など、大学入試改革の影響が出題内容にも反映されています。

■本資料の活用ポイント

2026年度 全国中学入試概観中学入試 必勝勉強法各学校別2026年入試情報

1. 全国難関83校の徹底分析： 関東33校、関西24校、東海7校など、各校の科目別出題傾向を詳細にデータ化。

2. 中学入試「必勝の勉強法」： 塾の選び方から、各科目の時期別学習法まで、合格に必要な「親子の戦略」を提示。

3. 2027年度以降の予測： 2026年度の概況を踏まえ、これからの受験生が準備すべき対策を提言。

■配布概要

資料名：「中学入試分析資料2027」

配布開始時期：2026年5月より順次

配布場所：全国の名門会各校舎で無料配布

■名門会からのメッセージ 資料制作の目的

「中学受験は情報戦です。しかし、溢れる情報に振り回されるのではなく、志望校が『どのような生徒を求めているか。どのような出題をしているか』という本質を捉えることが合格への最短距離となります。本書が、目標に向かって奮闘する受験生と保護者の皆様の確かな指針となることを願っています。」

■会社概要

株式会社名門会

所在地：東京都豊島区目白一丁目4番25号

代表者：代表取締役社長 吉田信司

URL：https://meimonkai.co.jp/

事業内容：

・社会人プロ家庭教師センター「名門会」の運営

・全国展開の進学個別指導塾「TOMEIKAI」の運営

・対面授業同様の双方向オンライン授業「名門会ONLINE」の運営

・医学部受験専門個別指導塾「MEDIC名門会」の運営

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

■この記事に関するお問合せ

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp