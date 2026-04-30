１.巻無料！『スマホで異世界の神になる方法』電子コミックス３.巻が本日配信スタート

株式会社双葉社

Xやpixiv、Kindleで絶大な支持を誇ったインディーズ版につづき、商業版でも人気は衰えずRenta！デイリーランキング１位にも輝いた『スマホで異世界の神になる方法～失業したら冷酷領主に愛されました～』電子コミックス最新３.巻が本日より配信開始となりました。『異郷の爪塗り見習い』TVアニメ化も発表されたまるかわ先生の最新作となりますので、ぜひご注目ください！

●作品あらすじ＆収録内容＆購入特典

スマホでググってお悩み解決していたら…崇拝→執着→溺愛!?

障子の穴から聴こえてくる悩みをググって解決しているうちに、"異世界の神"となってしまったホナミ。ただのアラサー無職だった日常からは一転、悪名高い”血の髭卿”シャールとも親密になり心騒がしい日々に。さらに聖女襲来を乗り切ったと思いきや、次に現れたのは魔王!?

不器用すぎるほど真っ直ぐなコワモテ領主さまに愛される♪ SNSで話題を呼び連載に至った、スマホ無双な異世界ラブコメ!!

【本編7-9話のほか、電子限定の描き下ろしイラストを収録!!】

●１.巻ストリーミング無料！『＃異世界オバサン』もお得な電子キャンペーン

複数ストア横断で、本作の電子コミックス１.巻ストリーミング無料のほか、まるかわ先生が『＃ベテランメイド・大庭未紗子（52）は相談される』を寄稿した『#異世界オバサン #アンソロジー』などを含む電子書籍がまとめてお得なキャンペーンを実施！ この機会に、まとめてじっくりお楽しみください。

[実施期間]

4月30日(木)～5月13日(水)

[実施内容]

スマホで異世界の神になる方法～失業したら冷酷領主に愛されました～ ： 1 【電子限定特典付き】 無料ストリーミング

スマホで異世界の神になる方法～失業したら冷酷領主に愛されました～ ： 1 【電子限定特典付き】 30％OFF

スマホで異世界の神になる方法～失業したら冷酷領主に愛されました～ 分冊版 ： 1 無料ストリーミング

スマホで異世界の神になる方法～失業したら冷酷領主に愛されました～ 分冊版 ： 2 無料ストリーミング

スマホで異世界の神になる方法～失業したら冷酷領主に愛されました～ 分冊版 ： 3 無料ストリーミング

#レンアイ離婚 #アンソロジー ： 1（著：柴門ふみ;長江朋美;iko;藤田みお） 30％OFF

#異世界オバサン #アンソロジー ： 2（著：まるかわ;黒丸;マキヒロチ;おざわゆき;志村貴子） 30％OFF

●pixivコミックで１.巻分無料公開

pixivコミックにて電子コミックス１.巻分の無料公開を実施中！

[実施期間]

～5月25日(月)11:59

https://comic.pixiv.net/works/11597

●紙コミックス最新２.巻は5月29日ごろ発売決定

待望の紙コミックス最新２.巻は5月29日ごろ発売が決定！ 本編6-10話と番外編に加え、さらに描き下ろしマンガも収録。続報は、JOUR編集部公式Xアカウント(@JOUR_hensyuubu)をご確認ください。

●書誌情報

※紙コミックスと電子コミックスで体裁が異なりますのでご注意ください

●書名：スマホで異世界の神になる方法～失業したら冷酷領主に愛されました～３.

●著者：まるかわ

●体裁：電子コミックス（電子合冊版）

●定価：本体500円＋税

●配信日：2026/4/30より配信開始

●発行元：株式会社双葉社

●権利表記：(C)まるかわ／双葉社

詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97800000220230000000

pixivコミック「LULUVE」にて好評連載中



＜３.巻試し読み＞

(C)まるかわ／双葉社