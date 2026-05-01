【2026年4月M&A統計】122件（前年同月比18.4%増）、取引総額1兆2115億円

株式会社ストライクグループ

M&A件数と金額の推移

2026年4月のM&A件数は121件と、前年同月比で18.4%増となり、統計開始の2008年以来、4月単月では過去最多を記録しました。取引総額は1兆2115億円（前年同月比21.5%増）と、金額ベースでも4月として過去2位の水準です。上場企業の適時開示情報のうち、経営権の移転を伴うM＆A（グループ内再編は除く）について、M＆A Online編集部が集計しました。

業界再編の大規模案件が上位を占める

今月の取引の傾向としては、TOB（株式公開買い付け）一辺倒ではなく、株式譲渡や会社分割を通じた戦略的な業界再編が中心でした。非中核事業を手放す「選択と集中」と、本業周辺の機能を買収で補う「周辺強化」が同時進行しており、金融・製薬・物流など異なる業種にわたる大型案件が上位に並びました。上位3件の合計だけで約8235億円と、月間総額の約68%を占めています。

取引総額 上位3社

記事全文はコチラ :https://maonline.jp/articles/summary_20260501

1 大和証券グループ本社、オリックス銀行を子会社化 3,700億円

2 第一三共、第一三共ヘルスケアをサントリーHDに譲渡 2,465億円

3 NIPPON EXPRESSホールディングス カナダ物流会社Metro Supply Chain Groupを取得 2,070億円

各案件の詳細や4位以下のランキングは、M&A Online（記事リンク）をご覧ください。

M＆A Onlineとは

M＆A Online

M＆A Onlineは、M&A（企業の合併・買収）を、身近に感じ、深く知り、活用してもらうためのメディアです。M&Aに広く関心を寄せていただき、社会課題となっている後継者問題の解消、さらには日本経済のイノベーションの実現に寄与すべく、日々、情報発信を行っています。

運営会社 株式会社ストライクグループ

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名 称： 株式会社ストライクグループ（東証プライム上場、証券コード6196）

所在地： 東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

代表者： 代表取締役社長 荒井 邦彦

設 立： 1997年7月

事業内容： M&Aの支援

URL:https://www.strike.co.jp/