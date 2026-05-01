Dr.STONE バトルクラフト　新イベント「欲しいのは数学力！100万人の頭脳を求めて！」開催

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社は、AppStore/GooglePlayで配信中の『Dr.STONE バトルクラフト』にて新イベント＆新ガチャを開催したことをお知らせいたします。

ランキングイベント「欲しいのは数学力！100万人の頭脳を求めて！」開催！

■イベント開催期間

5月1日(金)18:00 ~ 5月12日(火)13:59

■イベント内容

イベント専用ステージをクリアすることでスコアを稼ぎ、累積スコア報酬やランキング報酬がゲットできます。

累積スコア報酬ではジェムや覚醒石(特大)や限定[SSR][100万人の頭脳へ]七海龍水などが入手可能です。

さらに、本イベントランキングの上位入賞でも、限定[SSR][100万人の頭脳へ]七海龍水が入手可能です。

目玉報酬「限定[SSR][100万人の頭脳へ]七海龍水」

また、4月28日(火)から開催中の

「[SSR][天才数学使い]SAI新キャラ登場ガチャ」から排出される

「[SSR][天才数学使い]SAI」をデッキに編成して、

ステージをクリアすることで有利にイベントを進めることができます。

「[SSR][天才数学使い]SAI」

「欲しいのは数学力！100万人の頭脳を求めて！ 応援ログインボーナス」開催

■開催期間

5月1日(金)18:00 ~ 5月12日(火)13:59

■開催内容

スタミナ回復魚などランキングイベントに役立つアイテムが獲得可能です。

期間中に毎日ログインしてイベントを有利に進めましょう！

■製品概要

タイトル名 ：Dr.STONE バトルクラフト

リリース日 ：2021年9月1日

ジャンル ：ストラテジー

プラットフォーム：App Store / Google Play

配信国 ：日本

本体価格 ：無料(アイテム課金)

■ストアのURL

AppStore: https://apps.apple.com/jp/app/id1513882973

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poppingames.dsbc

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン ～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあります。

本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/

※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

※「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touchおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。