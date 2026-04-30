2026年3月 空港運用状況 外国人旅客数が3月として過去最高に
成田国際空港株式会社
（注）１．（ ）内数値は、前年同期比。２．航空機発着回数は、出発・到着でそれぞれ１回ずつカウントしており、回転翼機を除く。３．航空旅客数は、出発旅客（国際線の場合、通過客含む）・到着旅客の総数で、それぞれ１人とカウントしている。４．通過客は、外国から到着し、そのまま入国せずに第３国へ出発する旅客で、到着・出発でそれぞれ１人とカウントしている。５．国内線旅客数は、回転翼機によるものを除く。６．国際航空貨物量は、東京税関の資料による。７．仮陸揚は外国から到着し、通関せずにそのまま第３国へ輸送される貨物（トランジット貨物）。８．給油量は、単位未満を四捨五入して表示している。
2025年度 空港運用状況 国際線発着回数及び外国人旅客数が年度として過去最高に 航空旅客数及び国際線旅客数が歴代2番目の水準に
（注）１．（ ）内数値は、前年同期比。２．航空機発着回数は、出発・到着でそれぞれ１回ずつカウントしており、回転翼機を除く。３．航空旅客数は、出発旅客（国際線の場合、通過客含む）・到着旅客の総数で、それぞれ１人とカウントしている。４．通過客は、外国から到着し、そのまま入国せずに第３国へ出発する旅客で、到着・出発でそれぞれ１人とカウントしている。５．国内線旅客数は、回転翼機によるものを除く。６．国際航空貨物量は、東京税関の資料による。７．仮陸揚は外国から到着し、通関せずにそのまま第３国へ輸送される貨物（トランジット貨物）。８．給油量は、単位未満を四捨五入して表示している。