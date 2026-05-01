「POPOPO × 東方Project」開始　「ゆっくり霊夢」「ゆっくり魔理沙」が特別なホロスーツとなってショップに登場

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POPOPO株式会社

　POPOPO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：矢倉純之介）は2026年5月1日（金) より、「POPOPO × 東方Project」を開始しました。



(C)上海アリス幻樂団　イラスト：まそ


◆ 「POPOPO × 東方Project」 ◆


二次創作で絶大な人気を誇る「ゆっくり霊夢」「ゆっくり魔理沙」が、特別なホロスーツとなってショップに登場！


今回の制作にあたっては、「AAイラスト化計画 管理人 まそ」さんに監修・応援イラストのご協力をいただきました。


独特のフォルムを再現したこだわりの仕上がりを、ぜひアプリ内でお確かめください。



▽販売期間


・2026年5月1日（金） 15:00～



▽販売ホロスーツ


・「博麗霊夢」ゆっくりver


・「霧雨魔理沙」ゆっくりver


※商品は予告なく販売終了・再販となる場合がございます。


※本商品は『東方Project』を原作とした二次創作です。


『東方Project』及び関連タイトルは上海アリス幻樂団の著作物です。



▽ホロスーツの入手・変更方法


・アプリ内「ショップ」より、対象のホロスーツを購入


・「アカウントページ」＞「ホロスーツ変更」より対象のホロスーツを選択


・「決定する」をタップ



◆POPOPOアプリ概要◆


タイトル：POPOPO


ジャンル：カメラのいらないテレビ電話


価格：無料 ※一部有料アイテムあり


対応OS：iOS18以上を推奨／Android13以降を推奨


サービス開始：2026年3月18日（水）


ウェブサイト：https://www.popopo.com/



◆POPOPOについて◆


友だちとの通話が映画のワンシーンに -カメラのいらないテレビ電話



あなたは話すだけ。操作不要。


リアルタイムにカメラカットを自動生成。


友だちからはもちろん、フォローしている”あの人”から、


思いがけない着信がくることも。


スマホ用メタバースの正解とは「通話アプリだった説」をPOPOPO株式会社は提唱します。



◆POPOPO株式会社 会社概要◆


会社名：POPOPO株式会社 (POPOPO Inc.)


役員　：代表取締役社長 / 矢倉純之介


　　　　取締役CTO / 岩城進之介


　　　　取締役 / 川上量生


　　　　取締役 / GACKT


　　　　取締役 / 西村博之


　　　　取締役 / 庵野秀明


ウェブサイト：https://www.popopo.com/corp/