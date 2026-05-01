「POPOPO × 東方Project」開始　「ゆっくり霊夢」「ゆっくり魔理沙」が特別なホロスーツとなってショップに登場

POPOPO株式会社

POPOPO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：矢倉純之介）は2026年5月1日（金) より、「POPOPO × 東方Project」を開始しました。

(C)上海アリス幻樂団 イラスト：まそ

◆ 「POPOPO × 東方Project」 ◆

二次創作で絶大な人気を誇る「ゆっくり霊夢」「ゆっくり魔理沙」が、特別なホロスーツとなってショップに登場！

今回の制作にあたっては、「AAイラスト化計画 管理人 まそ」さんに監修・応援イラストのご協力をいただきました。

独特のフォルムを再現したこだわりの仕上がりを、ぜひアプリ内でお確かめください。

▽販売期間

・2026年5月1日（金） 15:00～

▽販売ホロスーツ

・「博麗霊夢」ゆっくりver

・「霧雨魔理沙」ゆっくりver

※商品は予告なく販売終了・再販となる場合がございます。

※本商品は『東方Project』を原作とした二次創作です。

『東方Project』及び関連タイトルは上海アリス幻樂団の著作物です。

▽ホロスーツの入手・変更方法

・アプリ内「ショップ」より、対象のホロスーツを購入

・「アカウントページ」＞「ホロスーツ変更」より対象のホロスーツを選択

・「決定する」をタップ

◆POPOPOアプリ概要◆

タイトル：POPOPO

ジャンル：カメラのいらないテレビ電話

価格：無料 ※一部有料アイテムあり

対応OS：iOS18以上を推奨／Android13以降を推奨

サービス開始：2026年3月18日（水）

ウェブサイト：https://www.popopo.com/

◆POPOPOについて◆

友だちとの通話が映画のワンシーンに -カメラのいらないテレビ電話

あなたは話すだけ。操作不要。

リアルタイムにカメラカットを自動生成。

友だちからはもちろん、フォローしている”あの人”から、

思いがけない着信がくることも。

スマホ用メタバースの正解とは「通話アプリだった説」をPOPOPO株式会社は提唱します。

◆POPOPO株式会社 会社概要◆

会社名：POPOPO株式会社 (POPOPO Inc.)

役員 ：代表取締役社長 / 矢倉純之介

取締役CTO / 岩城進之介

取締役 / 川上量生

取締役 / GACKT

取締役 / 西村博之

取締役 / 庵野秀明

ウェブサイト：https://www.popopo.com/corp/