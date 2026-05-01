「POPOPO × 東方Project」開始 「ゆっくり霊夢」「ゆっくり魔理沙」が特別なホロスーツとなってショップに登場
POPOPO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：矢倉純之介）は2026年5月1日（金) より、「POPOPO × 東方Project」を開始しました。
(C)上海アリス幻樂団 イラスト：まそ
◆ 「POPOPO × 東方Project」 ◆
二次創作で絶大な人気を誇る「ゆっくり霊夢」「ゆっくり魔理沙」が、特別なホロスーツとなってショップに登場！
今回の制作にあたっては、「AAイラスト化計画 管理人 まそ」さんに監修・応援イラストのご協力をいただきました。
独特のフォルムを再現したこだわりの仕上がりを、ぜひアプリ内でお確かめください。
▽販売期間
・2026年5月1日（金） 15:00～
▽販売ホロスーツ
・「博麗霊夢」ゆっくりver
・「霧雨魔理沙」ゆっくりver
※商品は予告なく販売終了・再販となる場合がございます。
※本商品は『東方Project』を原作とした二次創作です。
『東方Project』及び関連タイトルは上海アリス幻樂団の著作物です。
▽ホロスーツの入手・変更方法
・アプリ内「ショップ」より、対象のホロスーツを購入
・「アカウントページ」＞「ホロスーツ変更」より対象のホロスーツを選択
・「決定する」をタップ
◆POPOPOアプリ概要◆
タイトル：POPOPO
ジャンル：カメラのいらないテレビ電話
価格：無料 ※一部有料アイテムあり
対応OS：iOS18以上を推奨／Android13以降を推奨
サービス開始：2026年3月18日（水）
ウェブサイト：https://www.popopo.com/
◆POPOPOについて◆
友だちとの通話が映画のワンシーンに -カメラのいらないテレビ電話
あなたは話すだけ。操作不要。
リアルタイムにカメラカットを自動生成。
友だちからはもちろん、フォローしている”あの人”から、
思いがけない着信がくることも。
スマホ用メタバースの正解とは「通話アプリだった説」をPOPOPO株式会社は提唱します。
◆POPOPO株式会社 会社概要◆
会社名：POPOPO株式会社 (POPOPO Inc.)
役員 ：代表取締役社長 / 矢倉純之介
取締役CTO / 岩城進之介
取締役 / 川上量生
取締役 / GACKT
取締役 / 西村博之
取締役 / 庵野秀明
ウェブサイト：https://www.popopo.com/corp/