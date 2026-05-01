こいのぼりぼーんプロジェクト2026展示

株式会社福屋

こいのぼりは子どもの健やかな成長と幸せを願う日本の伝統文化であり、“登竜門”の伝説を起源に、家族の想いや歴史を乗せて大切に受け継がれてきました。しかし、近年では住宅事情や家族構成の変化などにより屋外にこいのぼりを飾る家庭は減少し、保管されたままのこいのぼりが全国的に増えているのが現状です。

こうした状況を踏まえ、福屋では2022年より“眠っているこいのぼり”を回収し、福屋八丁堀本店の屋上「八丁堀SORALA」で展示する取り組みを毎年こどもの日を含む4～5月に実施してきました。これまでに多くのお客様よりこいのぼりをご提供いただき、提供者の思い出話や展示を見に来られる様子から、思い出が“再び動き出す瞬間”が数多く生まれています。

こうした反響を受け、この度福屋では役目を終えたこいのぼりに“新たな空を泳ぐ場”をつくり、文化と記憶を未来へつなぐアートプロジェクトとしてバージョンアップし「こいのぼりぼーんプロジェクト2026」を立ち上げました。

■こいのぼりぼーんプロジェクト2026の取り組み

回収された“眠っているこいのぼり”の一部を使い、カーネーションを制作するワークショップを福屋屋上SORALAで実施しました。また、近郊の園児や精神科デイケアの利用者たちにも制作に協力してもらいました。再生アートとして4月23日（木）から屋上で展示をしています。

今回のこいのぼりぼーんプロジェクト2026の再生アートによって「親から子へ、成長と幸せを願うこいのぼり」が「子から親へ、感謝を贈るカーネーション」へと姿を変えました。5月5日の子どもの日から5月10日の母の日へ、想いが循環し、家族の絆をアートでつなぎます。

実際に完成した再生アート作品 「Ribbon of Water」ワークショップの様子

アート監修：松島彩（まつしま・あや）

Alkemix所属アーティスト。2024年より本格的にアーティスト活動を開始。

「What is Peace?」をテーマに作品制作を行い、色彩や空間を生かした表現を得意とする。

2025年度後期のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」への出演など、アート分野にとどまらず幅広く活動している。今回の「こいのぼりぼーんプロジェクト」では、寄贈されたこいのぼりをもとに、再生アート作品の制作を担当する。

■最大のこいのぼりは約6m！大小16匹が空を泳ぐ

再生アート作品だけでなく、例年同様大小さまざまなこいのぼりが空を泳ぐ姿も期間中お楽しみいただくことができます。最大のこいのぼりは約6ｍ。雄大に八丁堀の空を泳ぐこいのぼりの姿は圧巻です。

＜展示情報＞

■展示期間： 4月23日（木）～5月10日（日）

■会場： 福屋八丁堀本店9階屋上 八丁堀SORALA

https://www.fukuya-dept.co.jp/honten/special/?p=carpStreamer26