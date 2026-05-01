発売６日で増刷決定！元共産党議員が告発した「日本共産党の闇」が深すぎると話題

株式会社飛鳥新社

株式会社飛鳥新社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土井尚久）より４月２４日に発売となった『日本共産党 悪魔の事件簿～元共産党議員の告発』が発売６日にして、早くも増刷がかかるなど話題です。元日本共産党区議団幹事長を務めた松崎いたる氏がはじめて綴った告発ノンフィクション。辺野古「抗議船」転覆事件をはじめ、これまで共産党が関係した数々の事件の裏側、その真実を綴った覚悟の一冊。税金還流や被災地支援の実態など決して見過ごすことのできない政治的な重大問題も自身の体験を元に赤裸々に書かれています。

覚悟の一冊

【目次】

第１章 「抗議船」が奪った１７歳の命

第２章 猟奇犯罪の裏で

第３章 実行犯の中国逃亡――白鳥警部射殺事件

第４章 志位和夫、その知られざるスパイの家系

第５章 被災地支援の深い闇

第６章 税金ロンダリングの巧妙な手口

第７章 赤い議事堂――村木厚子冤罪事件と小池晃の正体

第８章 暴走する性

終章 死刑囚の叫び

読むのが怖い！が目をそらしてはならない

２冊同時発売でどちらも発売６日増刷が決定

松崎いたる（まつざき・いたる）

1964年東京生まれ。民青を経て日本共産党本部に勤務後、板橋区議を4期16年務め、区議団幹事長を務めた後、除籍される。著書に『日本共産党 暗黒の百年史』（飛鳥新社）がある。

【商品情報】

『日本共産党 悪魔の事件簿～元共産党議員の告発』

著者：松崎いたる

定価：1200円（税込）

発売日：2026年4月24日

発行：飛鳥新社

判型：新書判：240ページ

Amazonストア：https://amzn.to/4cLiZKx

【出版社情報】

株式会社 飛鳥新社

所在地：東京都千代田区一ツ橋２-４-３ 光文恒産ビル２F

■飛鳥新社ホームページ

http://asukashinsha.co.jp