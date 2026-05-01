株式会社ザスパ

株式会社ザスパは、5月16日・17日にプラス株式会社（以下、プラス）と共催し、プラスが保有する「プラスランド」において発生している竹林課題をテーマとした環境教育「プラスランド竹林課題解決イベント」を実施いたします。なお、本プロジェクトは、群馬県地球温暖化防止活動推進センターの協力のもと実施いたします。

本企画は、自然環境の課題を「知る」「触れる」「活かす」まで一貫して体験する2日間のプログラムとして実施し、参加者が地域の環境問題を“自分ごと”として捉える機会の創出を目的としています。

なお、本イベントは両日参加が必須ではなく、いずれか1日のみの参加も可能です。

■共催

プラス株式会社

株式会社ザスパ

■協力

群馬県地球温暖化防止活動推進センター

株式会社山梅

■実施背景

近年、放置された竹林が周囲に拡大することで、生物多様性の低下や森林環境の悪化を引き起こす「竹林課題」が全国的に問題となっています。

竹は地下茎で広がり、成長も非常に早いため、適切に管理されない場合、数年で山林や農地を覆い、生態系の悪化や土砂災害リスクの増加など、さまざまな影響を及ぼします。

本プロジェクトでは、こうした地域課題に対して、自然体験と資源循環の視点を掛け合わせた学びの場を提供します。

■実施目的

・竹林課題や生物多様性についての理解促進

・森林環境や地域課題の身近化

・竹の再利用を通じた資源循環の学習

・子どもたちを中心とした環境意識の醸成

・地域課題解決に取り組む企業・クラブの姿勢発信

■プラスランドとは

プラス株式会社が運営する産業複合施設。群馬県前橋市の郊外、赤城山の南側に位置し、森林、緑地、水辺に囲まれた約46万平方メートル の自然環境の中に、前橋工場（オフィス家具製造）を核に、物流センターやオフィス、研修施設などを配し、自然と人間がバランス良く共生しています。

■実施内容

【5月16日（土）1日目】自然観察会（フィールドワーク）

会場：プラスランド（プラス株式会社 前橋工場内）

プラスランドの森林を散策しながら、竹林課題や生態系について学ぶフィールドワークを実施します。実際の竹林を観察し、森林環境への影響を五感で体験します。

対象：小学生以下のお子さまとその保護者

定員：先着15組（※お子さまの人数によって前後する場合がございます）

※本プログラムは事前申込制となります（下記フォームよりお申込みください）

＜主な内容＞

・森林散策

・竹林課題に関するレクチャー

・生物多様性の観察

・竹が森林に与える影響の学習

・竹や森林資源への接触体験

＜当日のスケジュール＞

12:30 受付開始

13:00 イベントの説明

13:15 自然観察会（フィールドワーク）

14:15 自然観察会終了

14:20 室内へ移動

14:30 プチ自然講座

15:00 全体終了

＜応募フォーム＞

ご応募はこちら(https://forms.gle/idXzTydHXnKnB28v6)

【5月17日（日）2日目】竹細工ワークショップ

会場：GCCザスパーク

1日目で見た竹を“資源”として捉え、竹細工ワークショップを実施します。自然素材に触れながら、循環型の考え方を体験します。

※2日目はどなたでもご参加いただけます（申込不要予定）

＜主な内容（予定）＞

・竹細工ワークショップ

・作品展示・記念撮影



また同日には、

・明治安田 J2・J3 リーグ第 17 節 vs ブラウブリッツ秋田戦のパブリックビューイング

・昔遊び体験会

も実施予定です。

■本プロジェクトで伝えたいこと

本取り組みを通じて、以下のメッセージを発信します。

・森林の課題は地域に根ざした身近な問題であること

・竹は「課題」であると同時に「資源」にもなり得ること

・環境保全には「知る・体験する・行動する」ことが重要であること