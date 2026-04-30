【なでしこリーグ】なでしこリーグを観に行こう！【ディオッサ出雲ＦＣ】第9節5月10日(日)＠島根県立浜山公園陸上競技場「集客注力試合」を開催

一般社団法人日本女子サッカーリーグ

なでしこリーグでは、昨シーズンより全24チームが年間を通じて特定の試合を「集客注力試合」と定め、各チームとリーグが共同で情報発信を展開する取り組みを継続しております。この取り組みは、スタジアムでの観戦体験をより多くの方に届けることを目的としています。

この度、2026年5月10日（日）に開催される第9節において、ディオッサ出雲ＦＣによる集客注力試合が実施されます。

ぜひスタジアムへ足をお運びいただき、選手たちへの熱いご声援をお願いいたします。一緒になでしこリーグを盛り上げましょう！

【試合概要】

2026プレナスなでしこリーグ２部第9節

2026/05/10 (日) 13:00 キックオフ 島根県立浜山公園陸上競技場(https://www.nadeshikoleague.jp/stadium/32-shimane-hayamaya.html)

ディオッサ出雲ＦＣ vs 吉備国際大学Ｃｈａｒｍｅ岡山高梁(https://www.nadeshikoleague.jp/2026/nadeshiko2/match_page.html?mno=52)

2000人動員を目指し、イベント盛りだくさんとなっております。

ぜひ、会場に足を運んでいただき、スタンドをオレンジで染めて私たちと共に最高の景色を作りましょう！

◆ ゲスト

お笑い芸人 ワッキーさん（ペナルティ）ご来場！

◆ YouTube配信

実況：神岡遼アナウンサー（日本海テレビ）

解説：ワッキーさん（ペナルティ）

◆ 来場者特典

◯ スティックバルーン 来場者プレゼント〈先着800名〉

◯ 島根ワイナリー お買い物特典〈試合当日限定〉

◆ イベント情報

【試合開始前】

◯ 株式会社島根銀行 頭取・長岡一彦様、ワッキーさん（ペナルティ）によるセレモニー挨拶

◯ 株式会社島根銀行 頭取・長岡一彦様によるキックインセレモニー

◯ オープニングアクト〈ひらSON Kids〉

◯「母の日」にちなんだ『エスコートお母さん』実施

【ハーフタイム】

◯ ダンスショー〈OUT CLOUD〉

◯ ハーフタイム抽選会（Nintendo Switch2など豪華特典）

【試合終了後】

◯ キッズサッカーフェスティバル

◯ 選手によるお見送り・ファンサービス

◆ 出店ブース

◯ キッチンカー多数出店

◆ グッズ販売

新商品ラインナップ追加！！

・選手応援マフラータオル

・ ディオッサ出雲ＦＣ選手名鑑

その他、観戦グッズも多数販売！

詳細は▶▶▶こちら(https://www.nadeshikoleague.jp/news/2026/0430_0845.html)