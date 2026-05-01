元HKT48松本日向の1st写真集が待望の電子化！オール未公開カットのデジタル限定版も2冊同時発売！

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／代表取締役社長：松井謙介）は、2026年4月28日(火)に『松本日向1st写真集「ちょうどいい。」』の電子版を発売いたしました。

また、写真集の未公開カットだけで構成され、写真集未使用衣装も収録されたデジタル限定の写真集も2冊同時発売いたしました。

本人史上最大露出の写真集が電子版で登場！

元HKT48メンバーで、現在はボートレース関連の仕事でも活躍中のタレント松本日向さんの、昨年12月に発売されたファースト写真集『ちょうどいい。』が待望の電子化！ ベトナムで撮影された本人史上最大露出という記念すべき初写真集、待望の電子版発売となります。

写真集電子版発売にあわせて、写真集の未公開カットだけで構成され、さらには写真集未使用の衣装も収録された大ボリュームのデジタル限定写真集も4月28日に2冊同時発売！ 朝のシーンを中心に構成された『side-B：もっと、ちょうどいい。』と、夜のシーンを中心に構成された『side-B：すごく、ちょうどいい。』。それぞれ違った松本日向の魅力を堪能できる、いずれもちょうどいいぐらい刺激的なデジタル写真集となっております。



【デジタル限定】松本日向写真集『side-B：もっと、ちょうどいい。』

【デジタル限定】松本日向写真集『side-B：すごく、ちょうどいい。』



■商品概要

電子版 松本日向1st写真集『ちょうどいい。』

著者：松本日向

116ページ

定価：3,520円 (税込)

発売日：2026年4月28日(火)

【デジタル限定】松本日向写真集『side-B：もっと、ちょうどいい。』

113ページ

価格：2,200円 (税込)

発売日：2026年4月28日(火)

【デジタル限定】松本日向写真集『side-B：すごく、ちょうどいい。』

116ページ

価格：2,200円 (税込)

発売日：2026年4月28日(火)



■関連URL

写真集公式サイト：https://bombweb.jp/related-items/matsumotohinata/

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【本書のご購入はコチラ】

電子版 松本日向写真集『ちょうどいい。』

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【デジタル限定】松本日向写真集『side-B：もっと、ちょうどいい。』

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