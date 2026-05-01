株式会社Reaf、Claude Cowork法人向け企業研修を提供開始!! ～AIで業務自動化・効率化、リスキリング助成金で最大75%オフ～
株式会社Reaf
- 導入したが使いこなせていない
- 情報漏洩が心配で使えない
- そもそもなにに使えるのかがわからない
Claude / Claude Cowork 企業研修
- 対象：非エンジニア・ビジネス職種（営業・人事・経理・マーケ等）
- 期間：2日間・全12モジュール・合計12時間
- 形式：オンライン（Zoom）/ オンサイト出張 / ハイブリッド
- 特徴：1/3をセキュリティ・情報管理に特化
Claude Code 企業研修
- 対象：エンジニア・開発者
- 期間：2日間
- 特徴：環境構築・セキュア運用・業務自動化まで一貫実装
１. 翌日から使える実践型
２. セキュリティ研修も対応
３. リスキリング助成金で最大75%オフ
（代表取締役 桃崎龍也）
- 社名：株式会社Reaf
- 代表：桃崎龍也（Momozaki Ryoya）
- 所在地：福岡県福岡市博多区御供所町２－４８
- 事業：システム開発・AIコンサルティング・AI企業研修
- Claude Cowork研修：https://claude-reaf.com
- Claude Code研修：https://claudecode-reaf.com
- コーポレート：https://reaf-tech.jp(https://reaf-tech.jp%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%EF%BC%9Amomozaki@reaf-tech.jp)
- お問い合わせ：momozaki@reaf-tech.jp(https://reaf-tech.jp%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%EF%BC%9Amomozaki@reaf-tech.jp) / 070-2793-0762
■ サービス開始の背景
生成AIツールの普及に伴い、下記のような課題を持っいる企業が急増しています。
- 導入したが使いこなせていない
- 情報漏洩が心配で使えない
- そもそもなにに使えるのかがわからない
株式会社Reafは、現役エンジニアが講師を務めるハンズオン形式の研修で、この課題を解決します。
■ サービス概要（https://claude-reaf.com）
Claude / Claude Cowork 企業研修
- 対象：非エンジニア・ビジネス職種（営業・人事・経理・マーケ等）
- 期間：2日間・全12モジュール・合計12時間
- 形式：オンライン（Zoom）/ オンサイト出張 / ハイブリッド
- 特徴：1/3をセキュリティ・情報管理に特化
- 対象：エンジニア・開発者
- 期間：2日間
- 特徴：環境構築・セキュア運用・業務自動化まで一貫実装
■ 研修の3つの特徴
１. 翌日から使える実践型
講義を聞いて終わる研修ではなく、受講者が自分のPCで実際に手を動かすハンズオン形式。
研修当日に業務自動化ツールを完成させて持ち帰ります。
２. セキュリティ研修も対応
情報漏洩リスクの実例ケーススタディから社内AIポリシーの設計まで。
「安全に使えない」という経営層の不安を解消します。
３. リスキリング助成金で最大75%オフ
人材開発支援助成金（リスキリング促進コース）の活用で、受講費用を最大75%削減できます。
■ 代表コメント
（代表取締役 桃崎龍也）
「現場で使えないAI研修に意味はありません。Reafは研修翌日から自分の業務にAIを組み込める状態を作ることにこだわっています。セキュリティと実践の両立が私たちの強みです。」
■ 会社概要
- 社名：株式会社Reaf
- 代表：桃崎龍也（Momozaki Ryoya）
- 所在地：福岡県福岡市博多区御供所町２－４８
- 事業：システム開発・AIコンサルティング・AI企業研修
- Claude Cowork研修：https://claude-reaf.com
- Claude Code研修：https://claudecode-reaf.com
- コーポレート：https://reaf-tech.jp(https://reaf-tech.jp%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%EF%BC%9Amomozaki@reaf-tech.jp)
- お問い合わせ：momozaki@reaf-tech.jp(https://reaf-tech.jp%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%EF%BC%9Amomozaki@reaf-tech.jp) / 070-2793-0762