Mリーガー、鳳凰位、最高位、雀王ら、総勢72名のトップ雀士が集結「ABEMA」オリジナル対局企画『Mトーナメント2026』6月1日（月）昼3時より独占生放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「麻雀チャンネル」において、「ABEMA」オリジナル対局企画『Mトーナメント2026』を、2026年6月1日（月）昼3時より放送することをお知らせいたします。

『Mトーナメント2026』は、2018年に始まったプロ麻雀リーグ「Mリーグ」の冠のもと開催される、「ABEMA」オリジナル対局企画です。2023年に初開催された『Mトーナメント2023』では、渋川難波選手（現・KADOKAWAサクラナイツ所属/最高位戦日本プロ麻雀協会）、続く2024年は小林剛選手（現・U-NEXT Pirates/麻将連合）、そして3年目となる2025年は堀慎吾選手（現KADOKAWAサクラナイツ/日本プロ麻雀連盟）が熾烈な戦いを制し、優勝者に輝きました。

本トーナメントの対局ルールは、「Mリーグルール」を採用。2半荘で、2位勝ち抜けの個人トーナメント戦で行います。今回もトーナメントに参加するのは、現Mリーガー40名と、各団体の最高峰プレイヤー鳳凰位・最高位・雀王など団体推薦者32名の麻雀界のトッププロ雀士総勢72名。予選1stステージについては、1位通過者は3rdステージへ、2位通過者は2ndステージへ進出します

麻雀の個人タイトル戦における賞金総額最大規模となる賞金総額3,000万と、自身のプライドをかけ熱い戦いを繰り広げてまいります。

なお、5月15日（金）に最終決戦を迎える「Mリーグ2025-26」の優勝チーム4名および個人賞獲得者4名は、予選3rdステージからシードスタートで参戦いたします。

※優勝チームと個人賞が重複した場合、繰り上がり

「Mリーグ」の“熱狂”をオフシーズンもお楽しみいただける、本トーナメント。優勝の栄光に輝く雀士は、果たして誰なのか？6月1日（月）昼3時からの予選第1局にぜひご注目ください。

■『Mトーナメント2026』放送概要

初回放送日時：2026年6月1日（月）昼3時～

※以降、毎週月曜日は無料、金曜日は「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」限定で生中継いたします。

※詳細の放送日時および、スケジュールは番組内や「ABEMA」麻雀チャンネル公式Xなどでお知らせいたします。

https://twitter.com/abema_mahjong

放送チャンネル：麻雀チャンネル

初回番組URL：https://abema.tv/channels/mahjong/slots/FFi9uDNHvRvMWw

＜『Mトーナメント2026』対局スケジュール＞