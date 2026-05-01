【山崎実業 新商品のお知らせ】 引き出しにもテーブルにもなるリバーシブルな収納ラックや、スチール製のコートハンガーなど、新商品が発売になりました。
リバーシブルキッチン家電下スライドテーブル&引き出し タワー W80
■引き出しにもテーブルにもなる！リバーシブルな収納ラック
スライドテーブルを裏返せば引き出しとして使える、置き場所や用途に合わせて選べる家電下ラックです。
必要な時だけ引き出せるスライドテーブルで、家事効率もアップ。幅80cmのワイドサイズで、調理中の一時置きや作業スペースとして広々使えます。
左右は、スライドテーブル・引き出しの組み合わせを選択可能。
ラップやカトラリーなどを収納でき、使用場所や設置する家電に合わせてカスタマイズできます。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/85647/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
フック付きコートハンガー タワー
■3本の脚でしっかり自立！スチール製コートハンガー
スチールパイプの3本脚が支え合い、自立する構造のシンプルなコートハンガーです。
コートや上着など普段使いのものをすぐに掛けて収納できます。
両サイドのフックには、帽子やショルダーバッグなどをちょい掛けできて便利です。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/24937/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
幅調節バッグスタンド タワー
■バッグに合わせて仕切り幅を自由に調節できる収納スタンド
無段階で幅調節ができ、バッグを選びやすく、取り出しやすく、整理できます。立てて収納できるため、型崩れを防止。
紙袋やダンボールの整理にも便利です。底面にはシリコーン製の滑り止め付きで、スタンドがズレにくく、棚板の傷つきも防ぎます。複数並べての使用もおすすめです。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/30446/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
カーテンレール上ハンガーフック タワー
■窓際のスペースを有効活用！カーテンレール上に取り付けるハンガーフック
カーテンレール付きの鴨居に取り付けて、コートやアウターの一時掛けや物干しスペースを手軽に増やせるハンガーフック。
フックの高さはカーテンレールの位置に合わせて調節可能。
日当たりのよい窓際に設置すれば、洗濯物がよく乾いて便利です。
奥行き28cmのフックは、設置したままカーテンの開閉ができ、アウターなどを掛けた状態でも干渉しにくく、奥行きのあるピンチハンガーも掛けられます。
取り付けは、鴨居の枠上部にピン（針）を刺し込み、調節ネジを締めるだけでしっかり固定。
本製品を2個使用して竿を渡せば、室内干しスペースとしても活躍します。
※本製品は1個入りです。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/68530/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
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