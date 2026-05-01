ナーシングホーム事業の開始に関するお知らせ

株式会社グローバルキャスト

株式会社グローバルキャスト（本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役社長：川口 英幸、以下「当社」）は、2026年4月30日（木）開催の取締役会において、以下のとおり新たな事業として「ナーシングホーム事業」（以下「本事業」）を開始することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 事業参入の戦略的意義

当社はこれまで、顧客の業務実行に必要な体制を一社でワンストップに対応する統合型マーケティング事業領域と、あらゆる業界へ課題に応じた自社開発のSX/GX/DXソリューションを提供するソリューション事業領域の２つの事業領域を持つ「セールスバンク事業」、子ども向け及びシニア向けのICT・プログラミング教室運営、ならびにオンライン教育関連アプリの提供等を行う「ライフバリュー事業」の２事業を提供してまいりました。そのような状況の中、ライフバリュー事業のさらなる拡充等を目的として新たな事業「ナーシングホーム事業」を開始することを決定しました。

当社の「ナーシングホーム事業」は、24時間体制で看護師が常駐し、医療依存度の高い高齢者等に医療的ケアと生活支援介護を提供する住居型有料老人ホーム「ナーシングホーム」を当社が運営事業者として運営するものです。

少子高齢化の進行に伴い後期高齢者が増加する我が国において、ナーシングホームを含む高齢者施設の需要は高まっております。その一方で、生産年齢人口（15～64歳）の長期的な減少による医療人材の不足等を要因として、医療、介護施設数についてもこのような需要を十分に満たしているとは言い難い状況であると認識しております。このような高い社会的ニーズを背景に、介護・看護を必要とする高齢者の方や障がいをお持ちの方が24時間365日安心・安全に暮らすことができ、入居者ご本人や介護・看護を行っているご家族の負担を軽減することのできる施設運営を目指して、「ナーシングホーム事業」を開始するに至りました。

本事業では、看護師常駐の体制を構築して24時間365日体制で入居者の方に対して医療介護ケアサービスを提供します。提携医療機関や有料老人ホーム内の訪問看護ステーションと連携した訪問看護ケアサービスを提供していく予定です。入居者の方の食事や入浴、排泄の介助、リハビリテーション等の日常生活をサポートするサービスを充実させていくとともに、医療専門スタッフを常駐させ、主治医からの訪問看護指示書や特別訪問看護指示書による医療ケアについても提供してまいります。なお本事業の収益性については、入居費や管理費と併せて、通常の介護者施設とは異なり医療サービスを提供するナーシングホームの特性上発生する介護保険や医療保険等の保険料が発生するビジネスモデルです。

本事業において最初に開業を予定している施設は三重県桑名市の「ハートフルキャスト桑名」であり、入院設備を有する総合病院の未使用病棟を活用し、ナーシングホームとして再生する計画です。近年、全国の医療機関では人口動態また、桑名市は人口約13万2千人規模ですが、一般的に採用難とされる看護師・介護士領域において、当社ではこれまで累計400名を超える応募を獲得しており、安定的な人材確保に関する独自ノウハウを蓄積しております。これは当社が有するマーケティング・集客ノウハウを介護人材採用領域へ応用したものであり、施設運営における大きな競争優位性になると考えております。

さらに、当該採用ノウハウについては、あらゆる医療法人、介護事業者に対する人材採用支援スキームとして提供を開始しており、今後は全国の医療機関・介護施設に対して横展開を進めてまいります。

これらに加えて、当社は訪問看護事業においてISO9001の国際認証取得を目指しております。介護・看護業界において取得事例は限定的であり、サービス品質の標準化・継続的改善を推進することで、地域における高品質かつ信頼性の高いケア提供体制の構築を目指してまいります。

今後において2026年4月1日よりグループとなった株式会社アプリックスと連携し、本事業を通じて蓄積される医療・介護現場のオペレーションデータや利用者データを活用し、アプリックスの組込み＆エッジからクラウドまでワンストップで開発できる技術力に加えて、決済・プラットフォーム領域のアセットと連携させることで、医療・介護領域における新たなDXソリューションの開発を推進してまいります。実際の医療・介護現場にて実証実験（PoC）を段階的に実施し、現場起点でのサービス高度化を図ります。さらに、これらの取り組みにより構築されたサービスモデルおよびデータ基盤については、当社グループ外の介護・医療施設への提供も視野に入れたソリューション展開を行うことで、ストック型の収益機会の創出を目指してまいります。

本事業は単なる施設運営にとどまらず、当社グループの技術アセットと実運営データを掛け合わせた「現場起点型DXプラットフォーム」の構築を志向するものであり、中長期的な企業価値向上に資する重要な戦略領域と位置付けております。

※本件に関する株式会社アプリックスの適時開示は以下をご参照ください。

■関連リリース（子会社における新たな事業の開始に関するお知らせ(https://www.aplix.co.jp/wp-content/uploads/ir260430_JTXk6b2L.pdf)）

２. 日程

グローバルキャストについて

株式会社グローバルキャストは、長年蓄積された営業ノウハウやアセット、全国を網羅するセールスパートナー網とマルチチャネルを活かした営業インフラを保有し多くのクライアントのプロフィット創出にセールスやマーケティング面での支援・代行・コンサルティングを提供して参りました。また、時代の変化に伴う課題を先端のソリューションやコンサルティングで解決する自社ソリューションを提供し、これらの営業インフラと自社ソリューションを融合したセールスバンク事業と、次世代教育・生涯学習をサポートする「ライフバリュー事業」を展開しています。

次々と生まれる、新しいサービス、テクノロジーや変化する社会基盤をあまねく地域に素早くお届けすることで、めまぐるしく変わる世の中のアップデートに貢献しています。時代の変革点において誰一人取り残さない、「変革のパートナー」企業です。

会社概要

会社名： 株式会社 グローバルキャスト

代表者： 代表取締役 川口英幸

設立： 2008年2月20日

資本金： 100,000,000円

事業内容： セールスバンク事業

ライフバリュー事業

所在地 ： 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 14Ｆ

URL ： https://global-cast.co.jp/



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社グローバルキャスト 成長戦略グループ 担当／神谷・田上

MAIL: gc.irpr@global-cast.jp

TEL:052-265-9288/FAX:052-433-7178