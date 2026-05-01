株式会社グリフォンB&B（所在地：東京都港区南青山3-14-13ツイン南青山201、代表取締役：齊藤 貴史）は、2026年4月1日より春限定のアフタヌーンティーコース「SPRING FRUIT AFTERNOON TEA」を販売開始しました。柑橘類と旬のフルーツをふんだんに使用した、爽やかで軽やかなデザート10品とセイボリー3品で構成された特別なひとときをお楽しみいただけます。

春の食卓に彩りをもたらす季節限定コース

アフタヌーンティー文化は、午後のティータイムを優雅に過ごす英国伝統のおもてなし方法として知られています。近年、日本でも記念日やリラックスタイムの過ごし方として注目を集めており、特に春夏の季節限定メニューへの関心が高まっています。フレッシュなフルーツを活かしたコースは、季節の移ろいを五感で感じさせてくれる食体験として、多くのお客様に支持されています。 同社が展開するこのアフタヌーンティーは、春の旬のフルーツにこだわり、爽やかさと香りを最優先にした繊細な甘さで構成されています。レアチーズのミニパフェ、日向夏のタルト、柚子のソルベなど、各品に春のフルーツの魅力を引き出す工夫が施されています。

充実したセイボリーと15種類のセレクトティーで最後まで満足

「SPRING FRUIT AFTERNOON TEA」の特徴は、スイーツだけに留まりません。ホタテとゆずのタルタル、牛肉と筍の赤ワイン煮込み、桜海老とブロッコリーのキッシュという3種類のセイボリーが用意されており、食事もスイーツも両方楽しみたいというニーズに応えます。塩辛さと甘さのバランスが整えられた構成により、最後まで飽きずにコースを堪能することができます。 ドリンクはコーヒーやカフェラテのほか、ダージリン、アイリッシュクリーム、ペパーミント、カモミールアップル、プレミアムショコラ、アッサム、アサイーベリー、シャンパンウーロン、アンバーオランジュ、ベルガモットマロン、イングリッシュブレックファースト、リラックスローズブレンド、ホワイトジャスミン、ルイボス、フレッシュベリーの15種類のセレクトティーから、スタッフのおすすめを少量ずつ順番にご提供いたします。

ランチとアフタヌーンティーのセットプランが大人気

特に好評を得ているのが、ランチとアフタヌーンティーを組み合わせたセットプランです。「食事もスイーツもどちらも楽しみたい」というお客様の声に応え、贅沢に体験できる満足度の高いプランとして提供されています。ゆったりとした空間で、午後をゆっくり過ごすことができるため、デートや女性同士の特別なお時間、家族の記念日など、様々なシーンでご利用いただけます。

サービス概要

コース名：SPRING FRUIT AFTERNOON TEA 提供期間：2026年4月1日（水）～2026年6月30日（火） 販売時間：14:00 ~ 17:00(最終入店15:00) 販売価格：お一人様 6,600円（税込） ※現在、平日限定で乾杯スパークリングワインが付い た特別プランを5,980円(税込)にてご提供いたしま す。 予約URL：https://res-reserve.com/ja/restaurants/thetaste/plans/40f3fb0c-2455-4d3d-a385-cf03eb650d30

メニュー内容

デザート：10品 ・春のフルーツとレアチーズのミニパフェ ・グレープフルーツの爽やかマカロン ・レモンパウンドケーキ ・柚子のソルベ ・レモンのムース ・柚子と煎茶のパンナコッタ ・日向夏のタルト ・アールグレイとオレンジのスコーン ・ストロベリーショコラのシュー ・ストロベリーとクランベリーのバターサンド セイボリー：3品 ・ホタテとゆずのタルタル ・牛肉と筍の赤ワイン煮込み ・桜海老とブロッコリーのキッシュ ドリンク：フリーフロー制 ・セレクトティー15種類、コーヒー、カフェラテ

店舗情報

店舗名 : THE TASTE / sequence KYOTO GOJO 住 所 : 京都府京都市下京区五条烏丸町409 sequence KYOTO GOJO 1F アクセス: 京都市営地下鉄烏丸線「五条」駅より徒歩3分、京都市営地下鉄烏丸線「四条」駅より徒歩8分 電話番号: 075-353-5877 営業時間: 7:00~23:00 (L/O 22:00) 定休日 : なし 座席数 : 55席 開業日 : 2020年8月7日 URL : https://www.sequencehotels.com/kyoto-gojo/restaurant/ Instagram: https://www.instagram.com/thetaste_sequence

運営会社

「GRIFFON B&B」は、コンセプトデザインを専門とする「GRIFFON」のグループ会社と して2020年に設立された、"コンセプト思考型飲食店運営企業"です。企業理念として「従 来の業界の常識や慣習にとらわれず、クリエイティブな思考や洞察力で"少し先の時代"に 適合したビジネスを展開する会社」を掲げており、人々の変わりゆくライフスタイルや商 習慣、進化するテクノロジーやコミュニケーションに適合するこれから求められる飲食店 の開発と運営を行うことを指針としております。 会社名 : 株式会社グリフォンB&B 所在地 : 東京都港区南青山3-14-13ツイン南青山201 設立年月: 2019年12月 代表者 : 齊藤 貴史 URL : http://griffoninc.jp 【お問い合わせ先】 会社名:株式会社グリフォンB&B 担当者:木元 宛 メールアドレス: pr@griffonbb.jp