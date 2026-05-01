開放感溢れるラウンジで旬の果実を堪能するスイーツブッフェ　初夏を彩るトロピカルなデザート 全10種が登場

相鉄ホテル株式会社目にも鮮やかな初夏のスイーツが並ぶ 「Sweets Parade」～ピーチ＆マンゴー～

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、季節のフルーツをふんだんに使用した人気のナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」を、初夏を代表するピーチ＆マンゴーをテーマに、6月3日（水）から7月30日（木）の毎週水曜・木曜、ラウンジ「シーウインド」(2F)にて開催いたします。

夏の日差しが眩しい季節、太陽をいっぱい浴びて育った旬の果実をペストリーシェフ佐藤が丹精込めて華やかなスイーツに創り上げました。ブッフェの目玉は、おひとり様1皿限定のスペシャルデザート「ピーチメルバ」。バニラアイスクリームの上に、瑞々しい白桃にヨーグルトクリーム、桃の風味のエスプーマ、ラズベリーソースを贅沢に重ねた見た目も爽やかな逸品です。さらに、きめ細やかなスポンジに桃のコンポートと生クリームを優しくサンドした「桃のショートケーキ」、芳醇でなめらかな口どけが特徴の「マンゴープリン」など、ピーチとマンゴーをふんだんに使用した季節感溢れるスイーツが彩り豊かに登場いたします。

魅力満載のスイーツに加え、ホテルこだわりの本格「ビーフカレー」、夏にぴったりな冷製スープ「ビシソワーズ」などライトミールも充実のラインナップでご提供。ホテルベーカリーからは、バター香るデニッシュ生地にトロピカルなマンゴーをあしらったデニッシュペストリー「ダノワーズマングー」、香ばしい「ベーコンクッペ」などホテルメイドの味わいを焼きたてでご用意いたします。

天井高8.5mの吹き抜けが広がる開放的なラウンジ「シーウインド」で、初夏の夜にふさわしい華やかなスイーツの数々を、上質なくつろぎの空間でお楽しみください。

【ナイトスイーツブッフェ 「Sweets Parade」 ～ピーチ＆マンゴー～ 概要】

詳細を見る :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/news/257/開放的で心地よいラウンジ「シーウインド」

■場 所：ラウンジ「シーウインド」2F

■期 間：6月3日（水）～7月30日（木）毎週水曜・木曜開催

■時 間：18:30～21:00（L.O.20:30）

■料 金：お1人様 7,000円 子供（４歳～未就学児）3,500円

※スイーツはオーダーブッフェにてご提供いたします。

【メニュー】

ピーチメルバ（おひとり様1皿限定）

＜スペシャルアシェットデセール>

ピーチメルバ （おひとり様 1皿限定）

桃のショートケーキ／桃のタルト／ホワイトショコラと桃のムース

マンゴーとココナッツのムースマンゴーとパッションフルーツのエクレア

マンゴープリン／アーモンドミルクと桃のパンナコッタ

ライムのジュレ／マカロンエキゾチック

桃のショートケーキ桃のタルトホワイトショコラと桃のムースマンゴーとココナッツのムースマンゴーとパッションフルーツのエクレアマンゴープリンアーモンドミルクと桃のパンナコッタライムのジュレマカロンエキゾチックホテル特製ビーフカレーやビシソワーズ、マンゴーのデニッシュなど充実のライトミール

＜ライトミール＞

ダノワーズマングー／ベーコンクッペ

サラダバー／サンドイッチ

コーンクリームスープ／ビシソワーズ

ビーフカレー＆ライス／フライドポテト

フルーツ盛り合わせ／オードブル2種

＜ドリンク＞

スパークリングワイン／ワイン（赤・白）／サングリア

コーヒー（Hot・Ice）紅茶（Hot・Ice）／ピーチティー

【ペストリーシェフ 佐藤 浩一（さとうひろかず）プロフィール】

銀座「マキシム・ド・パリ」にてパティシエとしてのキャリアをスタート。10年にわたる研鑽の中でフランス菓子の奥深い世界に魅了され、渡仏。2000年、パリに誕生した「パティスリー・サダハル・アオキ・パリ」の創業時よりスーシェフとして携わり、日本国内各店の立ち上げにも貢献。素材本来の持ち味を丁寧に引き出しながら、異なる食感のパートを組み合わせ、凝縮感のある味わいのケーキを追求。華美な装飾を控えたシンプルでスタイリッシュなデザインが特徴で、多くのお客さまから高い評価を得ている。スペシャリテは、チョコレートの豊かな香りと深みを引き出したケーキやマカロン。繊細な食感とともに、印象に残る味わいを多くのファンに提供しつづけている。2025年8月より、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ ペストリーシェフに就任。世界中のお客さまが集うシェラトンの舞台で、国際的な感性と経験を活かし、横浜の地にふさわしい唯一無二のスイーツを皆さまにお届けします。

備考：

※記載料金には、消費税とサービス料が含まれます。

※写真はイメージです。

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合がございます。

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください。

ホテル公式ホームページ :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/

【お客様からのご予約・お問合せ】

レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00～19:00）

詳細・ご予約 :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/restaurants/seawind/

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マリオット・インターナショナルが展開するブランドであるシェラトンホテル＆リゾートは、世界の70カ国以上に及ぶ国と地域に展開する440軒以上のホテルで、ゲストが旅を最大限に楽しむお手伝いをしています。革新的な体験、独自のデザイン、多岐にわたるチャンネルによるマーケティング、そしてサービスの強化などを今後も充実させ、ブランドの価値を高めてまいります。詳細はhttp://www.sheraton.comまたは、FacebookやTwitter(@sheratonhotels)、Instagram(@sheratonhotels)をご覧ください。シェラトンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(TM)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。

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