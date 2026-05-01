【福岡県小郡市】地域に愛され4周年　GWにストピ弾きませんか

筑後地区観光協議会ストリートピアノの寄贈式（2022年5月1日）

2022年、小郡市は市民からグランドピアノの寄贈を受けました。「たくさんの人にピアノに触れてもらい、小郡に明るい話題をもたらしたい」という寄贈者の思いを受けて、誰でも弾けるストリートピアノとして活用しています。

ゴールデンウィークは、小郡市でピアノを弾いてみませんか。

設置会場：イオン小郡ショッピングセンター（小郡市大保弓場110）あまのがわ広場

利用時間：10時～11時半、14時半～21時

（店内イベントなどの事情により演奏できない場合があります）

利用料：無料

利用にあたってのお願い

・約10分間を目安に譲り合ってご利用ください。

・周囲に配慮して優しく弾いてください。

・ピアノ以外の楽器を持ち込んでの合奏や、歌唱はご遠慮ください。

・ピアノの屋根は開けないでください。また、利用後は鍵盤のふたを閉めてください。

・チケットやグッズの販売、投げ銭などの営利活動、公序良俗に反する行為は禁止します。

HEIKICHIピアノストリートピアノ「HEIKICHIピアノ」

HEIKICHIって？

ピアノの寄贈者は、猫がとても好きな人。これまでも、猫の保護活動に尽力してきました。

名前の由来となった西鉄小郡駅前の看板猫・平吉（へいきち）のように、このピアノも皆さんに愛されるピアノとなることを願っています。

西鉄小郡駅前の看板猫・平吉（2026年4月）同（2026年3月）

詳細を見る :https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/211/heikichi

【問合せ】

小郡市役所商工観光課

TEL:0942-73-9103(#)

Instagram（@heikichi_piano）

参考：小郡市観光ガイド（https://www.crossroadfukuoka.jp/areaguide/ogori-shi）

【発信】

筑後地区観光協議会

（事務局：久留米市役所観光・国際課内）

TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707(#)