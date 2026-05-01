【福岡県小郡市】地域に愛され4周年 GWにストピ弾きませんか
筑後地区観光協議会
ストリートピアノの寄贈式（2022年5月1日）
利用時間：10時～11時半、14時半～21時
HEIKICHIピアノ
ストリートピアノ「HEIKICHIピアノ」
HEIKICHIって？
西鉄小郡駅前の看板猫・平吉（2026年4月）
同（2026年3月）
詳細を見る :
https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/211/heikichi
ストリートピアノの寄贈式（2022年5月1日）
2022年、小郡市は市民からグランドピアノの寄贈を受けました。「たくさんの人にピアノに触れてもらい、小郡に明るい話題をもたらしたい」という寄贈者の思いを受けて、誰でも弾けるストリートピアノとして活用しています。
ゴールデンウィークは、小郡市でピアノを弾いてみませんか。
設置会場：イオン小郡ショッピングセンター（小郡市大保弓場110）あまのがわ広場
利用時間：10時～11時半、14時半～21時
（店内イベントなどの事情により演奏できない場合があります）
利用料：無料
利用にあたってのお願い
・約10分間を目安に譲り合ってご利用ください。
・周囲に配慮して優しく弾いてください。
・ピアノ以外の楽器を持ち込んでの合奏や、歌唱はご遠慮ください。
・ピアノの屋根は開けないでください。また、利用後は鍵盤のふたを閉めてください。
・チケットやグッズの販売、投げ銭などの営利活動、公序良俗に反する行為は禁止します。
HEIKICHIピアノ
ストリートピアノ「HEIKICHIピアノ」
HEIKICHIって？
ピアノの寄贈者は、猫がとても好きな人。これまでも、猫の保護活動に尽力してきました。
名前の由来となった西鉄小郡駅前の看板猫・平吉（へいきち）のように、このピアノも皆さんに愛されるピアノとなることを願っています。
西鉄小郡駅前の看板猫・平吉（2026年4月）
同（2026年3月）
詳細を見る :
https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/211/heikichi
【問合せ】
小郡市役所商工観光課
TEL:0942-73-9103(#)
Instagram（@heikichi_piano）
参考：小郡市観光ガイド（https://www.crossroadfukuoka.jp/areaguide/ogori-shi）
【発信】
筑後地区観光協議会
（事務局：久留米市役所観光・国際課内）
TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707(#)