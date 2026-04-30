【阪急うめだ本店で“香りを創る”7日間】MY ONLY FRAGRANCE、5月6日（水）～12日（火）に阪急うめだ本店1階でリミテッドショップ開催

株式会社フレグランスプロジェクト

【2026年5月1日更新】

一部誤りがあり、下記の通り訂正いたしました。

皆様に大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

■特典内容の変更

（誤）自身の感性で色を添えて完成させる「オリジナル限定ムエット」

（正）阪急うめだ本店限定デザインの「オリジナル限定ムエット」

※仕様変更に伴い、体験内容の一部を修正いたしました。

京都発のオーダーメイドフレグランス専門店「MY ONLY FRAGRANCE（マイオンリーフレグランス）」を展開する株式会社フレグランスプロジェクト（本社：京都府京都市、代表取締役：和田慎平）は、2026年5月6日（水）～12日（火）の7日間、阪急うめだ本店1階プロモーションスペース11にて、リミテッドショップ（期間限定店舗、以下「本リミテッドショップ」）を開催いたします。

本リミテッドショップでは、ブランドの代名詞であるオーダーメイド体験に加え、阪急うめだ本店での開催を記念した限定ファブリックフレグランス1種を販売いたします。さらに、50ml以上のオーダーメイドをご体験いただいたお客さまには、「オリジナル限定ムエット」を配布。税込8,000円以上ご購入のお客さまには、「香りのくじ引きノベルティ」を1回お楽しみいただけます。加えて、MY ONLY FRAGRANCEの京都限定ファブリックフレグランスとして人気の「古都」「雅」も展開し、阪急のお客さまや観光で訪れる方々に向けて、MY ONLY FRAGRANCEならではの香りの世界観をお届けします。

■阪急うめだ本店で開催する背景

MY ONLY FRAGRANCEは、京都発のブランドとしてスタートし、現在は京都・東京・名古屋・大阪・福岡など全国で13店舗を展開しています。ブランドでは、香りを“選ぶ”だけでなく“創る”体験そのものを価値としてご提供しており、これまで各地で開催したリミテッドショップでも、限定ファブリックフレグランスを販売するなど、その土地ならではの香り体験を届けてきました。

今回の阪急うめだ本店でのリミテッドショップにおいても、「その場で香りを創る楽しさ」と「リミテッドショップならではの特別感」をお届けする企画を目指しました。日常使いにも、自分へのご褒美にも、また大切な人へのギフトにも選ばれる“香りの体験”を、多数のお客さまが訪れるターミナル駅の百貨店で気軽にお楽しみいただけます。

■50ml以上のオーダーメイド体験で、阪急うめだ本店限定「オリジナルムエット」を配布

本リミテッドショップでは、50ml以上のオーダーメイド体験をされたお客さま限定で、阪急うめだ本店リミテッドショップ限定のオリジナルムエットを配布いたします。

このムエットは、ブランドロゴをあしらった本イベント限定の特別仕様です。MY ONLY FRAGRANCEが大切にしてきた“余白”や“自分らしさ”という価値観を、香りだけでなく視覚的にも持ち帰っていただけるよう企画しました。自ら創った香りを、自らの感性で残すことで、世界にひとつの香りと、世界にひとつのムエットが完成します。

■ 阪急うめだ本店リミテッドショップ限定ファブリックフレグランス

本リミテッドショップでは、阪急うめだ本店での開催を記念した限定ファブリックフレグランス1種を販売いたします。

名称：「四日月」

香りの説明文：柔らかな光が差し込むテラス。淹れたての紅茶から立ち上がる芳醇な湯気に、実った赤りんごの甘酸っぱさが溶け合います。ふわりと風に乗って運ばれてくるのは、どこか懐かしいキンモクセイの小花の香り。ラストは可憐なピオニーと清潔感あふれるホワイトムスクが肌に寄り添い、幸福感に満ちた余韻を優しく残します。

価格：3,000円（税込）～

容量：10ml、50ml、100ml

■ 京都限定の人気ファブリックフレグランス「古都」「雅」も展開

本リミテッドショップでは、京都市内店舗で展開している限定ファブリックフレグランスのうち、人気の高い「古都」「雅」も販売いたします。「古都」は清水寺へと続く静かな朝の街並みをイメージした、透明感のあるフローラルと深みのあるウッディが調和する香り。「雅」は祇園の夜を思わせる、華やかさと艶やかさを感じる香りです。これらの京都限定ファブリックフレグランスは、京都市内店舗の単品販売の中でも高い支持を集めているシリーズとして紹介されています。

■ 税込8,000円以上のご購入で「香りのくじ引きノベルティ」を1回プレゼント

税込8,000円以上お買い上げいただいたお客様への特典として「香りのくじ引きノベルティ」を1回プレゼントいたします。

3mlサイズの香り全6種（うち1種はシークレット）からランダムで1つが当たる、3mlのミニサイズのファブリックフレグランスが入ったカプセルです。何が出るか分からない一期一会の楽しさと、プロがこだわり抜いた香りの物語をぜひお手元でお楽しみください。

■ 本リミテッドショップでの展開内容（予定）

・オーダーメイド体験（予約優先）

・単品ファブリックフレグランス販売

・阪急うめだ本店リミテッドショップ限定ファブリックフレグランス販売（1種）

・50ml以上のオーダーメイド体験でオリジナル限定ムエット配布

・税込8,000円以上ご購入でガチャガチャ1回プレゼント

・京都限定ファブリックフレグランス「古都」「雅」販売

■ 開催概要

期間：2026年5月6日（水）～5月12日（火）

営業時間：10:00～20:00

場所：阪急うめだ本店 1階 プロモーションスペース11

住所：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8番7号

予約URL： https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1771914583261

価格：オーダーメイド体験 50ml 6,500円（税込）～／100ml 8,000円（税込）～。ブランド公式サイトでは、オーダーメイド体験の所要時間は約30分と案内されています。

■MY ONLY FRAGRANCEについて

「MY ONLY FRAGRANCE」は、1億1043万通り以上の香りから“私だけの香り”を調合できるオーダーメイド体験をご提案しています。調合した香りは、その場でファブリックフレグランスとしてお持ち帰りいただけます。“香りで世界を変えていく”というビジョンのもと、京都・東京・名古屋・横浜・成田・大阪などに全13店舗を展開。香りを通じた自己表現・記憶・つながりを提案しています。

また、MYONLYFRAGRANCEでは、香りを創ること自体に加え、香りをきっかけに自分の感性と向き合い、言葉にし、誰かに伝えられるようになる時間を大切にしています。店頭では、調合の工程を目の前で体験できる特別な時間が多くのお客さまに愛され続けています。

MY ONLY FRAGRANCEサイトURL：https://myonlyfragrance.com/

■株式会社フレグランスプロジェクトについて

株式会社フレグランスプロジェクトは、MY ONLY FRAGRANCEの運営をはじめ、フレグランスの製造・販売、催事の企画運営、文化体験事業を手がけています。法人向けには、香りの企画・調合から納品までを一貫して支援するオーダーメイド／OEMサービスも展開し、ブランド体験や空間演出への“香り”の導入を支援しています。

■会社概要

会社名：株式会社フレグランスプロジェクト

所在地：〒600-8024京都府京都市下京区天満町271-2

設立：2023年4月1日

代表者：代表取締役和田慎平

事業内容：フレグランスの製造・販売、フレグランスの企画、催事、文化体験事業

企業サイトURL：https://fragrance-pj.com/