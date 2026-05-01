営業と育成を科学する会社へ──株式会社FAZOM、社名変更・ブランド刷新

株式会社FAZOM

営業・マネジメント組織の改革を累計200社超で支援してきた株式会社FAZOM（旧社名：株式会社オー、本社：東京都中野区、代表取締役：谷本潤哉）は、2026年4月8日付で商号変更を完了し、「Sales Science Company」としてブランドを刷新しました。新タグラインは「売上に、正解はある。」

営業と育成を科学する独自メソッド「メトリクスマネジメント」を、開発中のAI営業支援プラットフォーム「FAZOM（ファゾム）」で展開していきます。

“売れる人頼み”から、測って回す営業組織へ

営業成果を「正しく測り、回す」ためのイメージ図

営業の現場では、「売れる人は売れる」「営業は結局、人で決まる」と語られることがあります。実際、優秀な営業人材の勘や経験が、会社の売上を支えている場面は少なくありません。

一方で、その状態が続くほど、営業成果は個人に張り付きます。エースが異動・退職すれば売上が揺れ、若手の立ち上がりはマネージャーの経験値に左右され、営業会議は結果数字の確認に終始しがちです。

当社は、累計200社超の現場支援を通じて、人に張り付いていた成果の条件を「正しく測り、回す」ことで、組織に移せると考えるようになりました。この考え方を、当社では「メトリクスマネジメント」と呼んでいます。

支援事例：商談数を減らしたら、売上は2.26倍に

当社が支援したSaaS企業では、マネージャーごとに追っていたKPIが17個に分散し、営業会議で見ている数字が揃っていませんでした。そこで、売上の因数分解を行い、週次で見る指標を「商談数」「ヒアリング完遂率」「次回アポ率」の3つに絞りました。

その結果、商談数は一時的に約2割減少しましたが、初回商談の質が改善し、売上は導入前比で2.26倍に向上しました。

※同社の特定期間における実績であり、すべての企業で同様の成果を保証するものではありません。

メトリクスマネジメントとは

メトリクスマネジメントとは、結果指標と行動指標の両方を設計し、行動指標の改善サイクルを回すことで、結果指標の改善を目指すマネジメント手法です。

売上・受注金額・達成率のような結果指標だけを見ても、次に何を変えるべきかは見えにくい。そこで、初回商談でのヒアリング内容、次回アポ取得率、商談後に残す情報など、結果を変える手前の行動を測り、次の商談・育成・会議に戻します。

これは、メンバーを数字で詰めるための管理ではありません。売れる人の勘と経験に頼ってきた営業を、誰がやっても改善できる仕組みに移すための方法です。

ブランド刷新の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24852/table/66_1_91bc6ef3b30762a77cb4c323538dab12.jpg?v=202605010351 ]

※既存サービス「コチーム（Co:TEAM）」は名称・契約条件を変更せず、継続提供します。

営業管理職の4つの業務を、AIで支援する

AI営業支援プラットフォーム「FAZOM」サービス画面イメージ図（正式リリース時に変更となる場合がございます）

営業管理職の業務は、大きく「育成」「管理」「感情ケア」「戦略」の4つに分けられます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24852/table/66_2_b1df4ff6528043b0b1fd0c025f6dca32.jpg?v=202605010351 ]

当社は、このうち属人化しやすい「育成」と「管理」の一部をAIで支援することで、マネージャーが感情ケアや戦略といった人にしかできない業務に集中できる状態を目指しています。

その実装が、AI営業支援プラットフォーム「FAZOM（ファゾム）」です。FAZOMは英語の Fathom（深く測る）を語源としています。具体的な機能・正式リリース時期については、別途ご案内します。

今後の展開：営業管理職の業務負荷に関する実態調査を実施予定

当社では今後、「営業管理職の業務負荷の正体」をテーマとした実態調査を実施予定です。営業管理職が日々担っている「育成」「管理」「感情ケア」「戦略」の実態を明らかにし、営業成果が人に依存する構造をデータで可視化してまいります。

調査では、「管理職の業務のうち、どの程度が“自分がやるしかない”状況にあるのか」「育成の効果を数値で測定できている管理職はどのくらいいるのか」といった論点を扱う予定です。

代表取締役 谷本潤哉のコメント

「2016年の創業以来、累計200社超の営業・マネジメント組織に伴走してきました。その中で確信したのは、営業成果は“できる人の感覚”だけで決まるものではなく、行動を正しく測り、再現できる形にすれば、組織として高められるということです。



社名をFAZOMに変更したのは、この思想をより明確に打ち出すためです。「売上に、正解はある。」というタグラインのもと、営業と育成を人依存から仕組みへ移す挑戦を進めてまいります。」

Sales Science Company FAZOMについて

株式会社FAZOM（旧社名：株式会社オー）は、「売上に、正解はある。」を掲げるSales Science Companyです。累計200社超の営業・マネジメント組織支援から体系化された独自メソッド「メトリクスマネジメント」と、AI営業支援プラットフォーム「FAZOM」を通じて、営業と育成の科学的再現を目指しています。

2016年創業。経済産業省 J-Startup 選定。日経 xTECH EXPO AWARD 2019 準グランプリ受賞。

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24852/table/66_3_7aa884a03a57b22c51b4167077e6bdc4.jpg?v=202605010351 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/24852/table/66_4_6c2fe96a70ca08472302a8a8eaa7c52c.jpg?v=202605010351 ]