黒部峡谷鉄道株式会社(運営：黒部峡谷鉄道株式会社、所在地：富山県黒部市、代表取締役社長：鈴木 俊茂)では、「黒部市内園児によるトロッコ電車ぬりえ展」を開催いたします。この「ぬりえ展」は、地元のこどもたちにふるさとを愛する心をはぐくんでもらいたいと企画したもので、黒部市内の園児が描いたトロッコ電車ぬりえを宇奈月駅２階に展示いたします。 こどもたちの個性あふれる作品をお楽しみください。トロッコ乗車の際と合わせてぜひお立ち寄りください。

【実施内容】 １．展示期間 ２０２６年５月９日（土）～７月１７日（金） ２．展示場所 黒部峡谷鉄道 宇奈月駅２階(閲覧無料) ３．展示スケジュール （１）５月 ９日（土）～５月２２日（金） ・若栗保育所 ・うらやま保育園 ・前沢保育所 ・荻生保育所 （２）５月２３日（土）～６月 ５日（金） ・三島保育所 ・三日市保育所 （３）６月 ６日（土）～６月１９日（金） ・村椿保育所 ・生地こども園 ・ちびっこきらら保育園 ・黒部愛児保育園 （４）６月２０日（土）～７月 ３日（金） ・田家保育所 ・石田こども園 （５）７月 ４日（土）～７月１７日（金） ・おおふせ認定こども園 ・さくら幼稚園 4.展示枚数 合計 262枚

◇アクセス(黒部峡谷鉄道 宇奈月駅まで) 車の場合 北陸自動車道 黒部ICより約20分→黒部峡谷鉄道 宇奈月駅 電車の場合 北陸新幹線 黒部宇奈月温泉駅で下車→徒歩(約1分)→富山地方鉄道 新黒部駅→(約25分)→宇奈月温泉駅で下車→徒歩(約5分)→黒部峡谷鉄道 宇奈月駅