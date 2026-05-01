GitLab、AnthropicのAIモデル「Claude」との統合強化を発表

GitLab Inc.- 最新のClaudeをGitLab Duo Agent Platformで利用可能に- Google CloudおよびAWS Bedrock経由で、Claudeへのアクセスに対応（Claude Opus 4.7を含む）- Claude Marketplaceへ参加し、Anthropicへの支出コミットメント（契約済みの利用枠）をAIエージェントに活用可能に

DevSecOpsのインテリジェントオーケストレーションプラットフォームを提供するGitLab(https://about.gitlab.com/ja-jp/)（本社：米サンフランシスコ、読み方：ギットラボ、NASDAQ：GTLB）は、Anthropicが提供するAIモデル「Claude」との統合強化を発表しました。これによりGitLabのユーザーは、既存のガバナンス、コンプライアンス、監査フレームワークを維持したまま、最新のClaude機能を活用できます。

GitLabのユーザーは、Google CloudおよびAWS Bedrockを経由して、GitLab Duo Agent Platform内でClaude（新たにリリースされたClaude Opus 4.7を含む）にアクセスできます。既存のハイパースケーラーとの契約やデータレジデンシー要件に沿った形で、AIワークロードを適切に振り分けることも可能です。なお、GitLabはこのたび、Claude Marketplaceに参加しました。これにより、ユーザーは購入したGitLabクレジットを、Anthropicの支出コミットメント（契約済みの利用枠）に活用できます。

AIエージェントの活用範囲が広がり、計画、コーディング、テスト、セキュリティ、デプロイにわたって自律的にタスクを担うようになるにつれ、ガバナンスの重要性が高まっています。GitLab Duo Agent Platformは単一のDevSecOpsプラットフォームに統合されており、セキュリティチームとコンプライアンスチームは、AIエージェントが機密コード、インフラストラクチャ、パイプラインコンテキストにどのようにアクセスするかを可視化し、管理できます。これにより、エンジニアリングチームがガバナンスを犠牲にすることなく、開発スピードを向上させることができます。

Claudeとの統合強化の詳細については、こちら(https://about.gitlab.com/ja-jp/blog/gitlab-and-anthropic-governed-ai-for-enterprise-development/)で確認できます。

関係者からのコメント

- Cube オペレーションマネージャー マンス・ブーインク（Mans Booijink）氏

「GitLab Duoにより、チームがソフトウェアを計画、構築、リリースするスピードが大きく向上しました。Claudeとの組み合わせにより、業務の進め方やガバナンスの仕組みを変えることなく、より高性能なAIを活用できるようになりました。」

- Anthropic エンタープライズGTM責任者 サム・ウェルボフ（Sam Werboff）氏

「GitLabとAnthropicは、AIはガバナンスを犠牲にすることなく、デベロッパーの可能性を引き出すべきだという考えを両社で共有しています。ClaudeのGitLab Duo Agent Platformへの統合を進めることで、両社のお客様はソフトウェア開発ライフサイクル全体でより高性能なAIを活用できます。チームがすでに信頼を置いているコンプライアンスと可監査性はそのまま維持されます。」

- GitLab 最高製品・マーケティング責任者（CPMO） マナブ・クラナ（Manav Khurana）

「AI時代に成功する企業とは、エンジニアリングチームに妥協なく強力なAI機能を提供できる企業です。今回の統合強化により、Claudeの最新モデルがGitLabのインテリジェントオーケストレーションプラットフォームに組み込まれます。すべてのエージェントアクションは漏れなく監査され、ポリシーは確実に適用されます。これにより、セキュリティチームは管理を維持できます。また、組織はスピードとガバナンスのどちらかを選ぶ必要がなくなります。」