【バイク売るなら今！】抽選で3名様に当たる！宿泊ギフト券贈呈キャンペーン【カチエックス】

株式会社KATIX

ネット完結型の売買サービス「カチエックス（KATIX）」を運営する株式会社KATIX（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：嘉数 雄一）は、このたび、期間限定キャンペーンを実施することをお知らせいたします。

キャンペーン詳細

期間中にバイクをご売却いただき、Googleフォームをご回答いただいた方を対象に、抽選で3名様に宿泊ギフト券50,000円分をプレゼントいたします。

期間中に売却し、Googleフォームをご回答いただいた方が対象となります。

※落札金額が30,000円以上が対象となります。

キャンペーン期間

2026.5.2 (土) 0:00～5.9 (土) 23:59

プレゼントゲットまでの3STEP

１.：期間中にバイクを売却

期間中にカチエックスを利用してバイクを売却します。

２.：5/11にカチエックスから送られてきたメール内にあるフォームに回答し、期限内に送信

期間中に売却した場合、5/11にカチエックスから送られてくるメール内のフォームに「お名前・メールアドレス・住所の入力」をして送信します。

※メールは、お申し込み時に入力されたメールアドレスにお送りいたします。

宿泊ギフト券進呈時期

３.：全対象車両がお取引終了した後、抽選で3名様へ宿泊ギフト券50,000円分をプレゼント

全対象車両お取引終了後に抽選、その後当選者様へ郵送となります。

※弊社よりお車体代金の出金用ページが送付されたものをお取引終了と定義します。

宿泊ギフト券詳細

宿泊ギフト券：50,000円分

全国各地に展開する提携の宿泊施設にて、ご宿泊代として利用できる共通ギフト券です。券面に記載の金額分をお好きな場所やなタイミングで旅にお役立ていただけます。

当選人数

3名様

フォームの送信締切

5/18 (月) 23:59まで

注意事項

・抽選参加はお一人様につき1回までとなります。

・複数台ご売却された場合もメールは1通とさせていただきます。

・落札金額が30,000円以下、またお引き上げ時にお取引キャンセルとなったお客様は対象外となります。

キャンペーン背景

KATIXは、単に「車両を売却する」という取引にとどまらず、長年連れ添った愛車を手放すというお客様の大切な体験に寄り添うサービスでありたいと考えております。

そのため、専任担当者は日々お客様一人ひとりの想いに向き合い、安心してお取引いただけるよう体験価値を何よりも大切にしてまいりました。

愛車との別れは一つの区切りであると同時に、新たな体験への入り口でもあります。

今回のキャンペーンでは、人生の様々なシーンを彩る「宿泊」という体験を通じて、お客様の次なる一歩を応援したいという想いから、宿泊ギフト券のプレゼントを企画いたしました。

愛車を手放した先にある新しい時間を、ぜひ素敵な旅とともにお楽しみいただければ幸いです。

【カチエックス 公式サイト】

カチエックス （総合TOP）

https://katix.co.jp

バイク査定 カチエックス

https://bike.katix.co.jp

車査定 カチエックス

https://car.katix.co.jp

【お問い合わせ先】

名称：株式会社KATIX

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目12-4 ネクストサイト渋谷ビル11F

代表者：代表取締役社長 嘉数雄一

事業内容：ネット完結型の中古バイク・車売買サービス「KATIX（カチエックス）」の運営

コーポレートサイト：https://corp.katix.co.jp/

編集：カチエックス プロモーション部（ad@katix.co.jp)